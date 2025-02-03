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Тренажеры «Лаборатории Касперского» для проекта «Урок цифры» за три недели прошли 3,5 миллиона раз

В этом учебном году «Урок цифры» от «Лаборатории Касперского» по теме «Кибербезопасность и искусственный интеллект» прошел в российских школах с 13 января по второе февраля. Цель занятий — продемонстрировать учащимся, их учителям и родителям основы безопасного применения технологий на основе ИИ, в том числе нейросетей. Детям рассказали, что нужно делать, чтобы уберечь себя от онлайн-мошенничества, а также показали, как машинное обучение помогает специалистам по кибербезопасности в их работе. Только за первые три недели тренажеры были пройдены свыше 3,5 млн раз. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Самыми активными по количеству прохождений регионами в России стали Чеченская Республика, а также Свердловская, Белгородская, Оренбургская, Самарская, Челябинская, Омская, Ростовская, Новосибирская и Московская области. В рамках инициативы сотрудники «Лаборатории Касперского» провели более 20 «Уроков цифры» в российских школах, в том числе в Екатеринбурге, Новосибирске, Калининграде, Туле, Казани, Салехарде, Ульяновске, Санкт-Петербурге, Тюменской, Саратовской, ХМАО, Ивановской областях и Краснодарском крае. Кроме того, «Урок» проходили русскоговорящие учащиеся из Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Бразилии, Японии и других стран мира.

«Мы в компании поддерживаем идею безопасного использования технологий. Необходимо показывать детям важность таких понятий, как конфиденциальность, приватность, умение находить и использовать информацию. Такие проекты, как "Урок цифры”, и наше участие в нем направлены в первую очередь на то, чтобы дети чувствовали себя уверенно в цифровом мире. Важно было показать на примерах, как делать это безопасно, а также как защитить свои данные при работе с технологиями на основе искусственного интеллекта, включая нейросети. Надеемся, что и ребята, и их родители будут уверенно применять полученные навыки в жизни», — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.

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