RuStore: как школьнику начать карьеру в ИТ

Ведущий менеджер продукта RuStore Алена Самарцева рассказала, как школьнику построить карьеру в ИТ. Тем, кто решил связать карьеру с ИТ, будет полезно как можно раньше получить базовые для этой сферы знания и навыки, отмечает Алена Самарцева. Это можно сделать еще до поступления в профильный вуз или колледж — так будет гораздо легче учиться после окончания школы, уверена эксперт. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

«Начиная с 7-8 класса, можно потихоньку начать осваивать языки программирования. Среди самых популярных и востребованных сегодня — Python, C, C++ Java или JavaScript, если интересно сосредоточиться на Web-разработке. Начать можно с Python — по нему довольно просто понять принципы программирования и главное, что на Python есть много интересных примеров, которые помогут в учебе в довольно широком профиле, от помощи в математических дисциплинах, до работы с ботами для своих прикладных задачах. Также стоит уделить время изучению английского языка, который используется в основе большинства учебных материалов», — отметила Алена Самарцева.

Те, кто уже знаком с азами, могут самостоятельно изучать какую-то специализированную информацию в интернете — в сети есть огромное количество книг, видеоуроков, тематических каналов и прочих обучающих материалов. Помимо прочего, сегодня существует множество школ программистов, курсов для начинающих и тематических мероприятий специально для подростков, отметила Алена Самарцева.

Получив базовые знания, стоит сразу стараться применять их на практике. Для этого подойдут тематические конкурсы и хакатоны, где можно попробовать создать свой проект. Уже реализованные проекты будут бонусом при устройстве на стажировку или работу.

Также эксперт советует как можно раньше определиться с направлением. В ИТ их очень много — и они не заканчиваются только разработкой и программированием. Например, в новом сезоне федерального образовательного проекта «Урок цифры», который посвящен технологиям магазина приложений на примере RuStore, школьники смогут получить много полезных знаний о разных профессиях в ИТ, которые они в будущем могут выбрать для своей карьеры.

Алена Самарцева рекомендует посмотреть на свои увлечения и попробовать превратить их в будущую профессию. Например, если нравятся мобильные игры, то попробуйте понять, что именно в них вам нравится — это графика, технический движок или сам сюжет. «Каждой из этих составляющих соответствует своя специальность в ИТ. Пробуйте разные направления и сможете найти специальность, которая вам подходит, не бойтесь экспериментировать», — сказала Алена Самарцева.