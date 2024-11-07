Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

RuStore: как школьнику начать карьеру в ИТ

Ведущий менеджер продукта RuStore Алена Самарцева рассказала, как школьнику построить карьеру в ИТ. Тем, кто решил связать карьеру с ИТ, будет полезно как можно раньше получить базовые для этой сферы знания и навыки, отмечает Алена Самарцева. Это можно сделать еще до поступления в профильный вуз или колледж — так будет гораздо легче учиться после окончания школы, уверена эксперт. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

«Начиная с 7-8 класса, можно потихоньку начать осваивать языки программирования. Среди самых популярных и востребованных сегодня — Python, C, C++ Java или JavaScript, если интересно сосредоточиться на Web-разработке. Начать можно с Python — по нему довольно просто понять принципы программирования и главное, что на Python есть много интересных примеров, которые помогут в учебе в довольно широком профиле, от помощи в математических дисциплинах, до работы с ботами для своих прикладных задачах. Также стоит уделить время изучению английского языка, который используется в основе большинства учебных материалов», — отметила Алена Самарцева.

Те, кто уже знаком с азами, могут самостоятельно изучать какую-то специализированную информацию в интернете — в сети есть огромное количество книг, видеоуроков, тематических каналов и прочих обучающих материалов. Помимо прочего, сегодня существует множество школ программистов, курсов для начинающих и тематических мероприятий специально для подростков, отметила Алена Самарцева.

Получив базовые знания, стоит сразу стараться применять их на практике. Для этого подойдут тематические конкурсы и хакатоны, где можно попробовать создать свой проект. Уже реализованные проекты будут бонусом при устройстве на стажировку или работу.

Интранет в HR-стратегии: как автоматизировать рутину и вовлечь сотрудников в корпоративную культуру
Бизнес

Также эксперт советует как можно раньше определиться с направлением. В ИТ их очень много — и они не заканчиваются только разработкой и программированием. Например, в новом сезоне федерального образовательного проекта «Урок цифры», который посвящен технологиям магазина приложений на примере RuStore, школьники смогут получить много полезных знаний о разных профессиях в ИТ, которые они в будущем могут выбрать для своей карьеры.

Алена Самарцева рекомендует посмотреть на свои увлечения и попробовать превратить их в будущую профессию. Например, если нравятся мобильные игры, то попробуйте понять, что именно в них вам нравится — это графика, технический движок или сам сюжет. «Каждой из этих составляющих соответствует своя специальность в ИТ. Пробуйте разные направления и сможете найти специальность, которая вам подходит, не бойтесь экспериментировать», — сказала Алена Самарцева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире

Президента криптовалютной компании похитили и отпустили за выкуп в $1 миллион

Как упорядочить деловые коммуникации и выиграть до 20% рабочего времени

Huawei переманивает сотрудников крупнейшего в мире производителя микросхем, предлагая беспрецедентные зарплаты. Так он борется с санкциями США

Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics

Персональные данные 90% россиян утекли в Сеть в 2023 году

Конференции

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

Рынок ЭДО и управление контентом 2024

Цифровое здравоохранение 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества

Трекболы для профилактики туннельного синдрома: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024

Показать еще

Наука

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: