Пермский край запускает программу по поиску уязвимостей

Независимые исследователи проверят уровень защищенности трех государственных ресурсов региона на платформе Bi.Zone Bug Bounty. Багхантеры будут искать уязвимости в информационной системе «Обращения граждан», а также на официальном сайте губернатора и Правительства Пермского края. Дополнительно проверят на наличие багов единую краевую автоматизированную систему Открытого Правительства Пермского края «Управляем вместе». Размер вознаграждения будет зависеть от критичности найденных уязвимостей. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Петр Шиловских, министр информационного развития и связи Пермского края: «Для Пермского края важно не только расширение доступных в электронном виде государственных и муниципальных социально значимых услуг, но и обеспечение их стабильного функционирования и безопасности. Выход на платформу Bi.Zone Bug Bounty — новый и важный шаг, который позволит с участием независимых экспертов выявлять уязвимости в общедоступных информационных системах, своевременно их устранять и укреплять устойчивость инфраструктуры к возможным киберугрозам».

Андрей Левкин, руководитель продукта Bi.Zone Bug Bounty: «Мы рады, что еще один регион запускает программу на Bi.Zone Bug Bounty. Выход на платформу укрепляет культуру цифровой зрелости в госсекторе и демонстрирует ответственный подход региональных властей к вопросам кибербезопасности. Это решение даст возможность выявить потенциальные уязвимости до того, как ими смогут воспользоваться злоумышленники, тем самым укрепляя доверие граждан к сервисам Пермского края».

Bi.Zone Bug Bounty — это платформа для проверки защищенности внешней инфраструктуры с привлечением независимых исследователей. Организации размещают программы на платформе и получают отчеты об обнаруженных уязвимостях. Багхантеры при этом выбирают интересные для себя программы, ищут уязвимости и получают денежное вознаграждение за подтвержденные баги.