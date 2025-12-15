320 школ Прикамья получили современный интернет и видеонаблюдение от «Ростелекома»

«Ростелеком» в этом году построил цифровую инфраструктуру в 320 школах Пермского края на территории 40 муниципальных образований. Большинство из них (266 учреждений) расположены за пределами краевой столицы. Проект реализован в рамках федеральной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и национального проекта «Цифровая образовательная среда», цель которых – сделать обучение комфортным и безопасным для каждого школьника.

В учебных заведениях установлены точки Wi-Fi-доступа, что позволит учащимся городов и сельской местности пользоваться одними образовательными онлайн-ресурсами и создаст равные возможности для обучения.

Для безопасности школьников на входных группах каждого учреждения компания подключила камеры видеонаблюдения. Система круглосуточно ведет запись и при необходимости может быть интегрирована с информационными ресурсами правоохранительных органов. Доступ к видеоархивам строго ограничен.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале, сказала: «Реализация цифровой образовательной среды в Пермском крае – это часть долгосрочной государственной программы, которую «Ростелеком» сопровождает с самого начала. Накопленные годами компетенции и успешный опыт реализации подобных проектов на Урале стали основой для этого рывка. Но наша задача и миссия – построение целостной, федеральной цифровой экосистемы образования. Поэтому каждый новый регион, каждый отдаленный населенный пункт – это не просто разрозненные объекты, а новые узлы в едином, технологичном и защищенном пространстве».

Пётр Шиловских, министр информационного развития и связи Пермского края, сказал: «В этом году продолжили работу по созданию цифровой образовательной среды в школах – это целый комплекс мероприятий: поставка современного оборудования, обеспечение школ высокоскоростным доступом в интернет, обустройство IT-инфраструктуры внутри учебных корпусов. Произвели обследование и сформировали паспорта объектов в 103 зданиях образовательных организаций, создана инфраструктура в 320 зданиях. Эта мера стирает цифровой разрыв между городом и селом: теперь у всех учащихся, независимо от места жительства, есть равный доступ к современным образовательным онлайн-ресурсам и платформам».

Пермский край стал одним из 24 субъектов страны, где был запущен пилотный проект по созданию ИТ-инфраструктуры и повышению безопасности образовательного процесса в школах. В рамках выполнения государственного заказа «Ростелеком» за предыдущие годы уже обеспечил видеонаблюдением и Wi-Fi 604 учебных заведений Прикамья. До конца 2027 г. цифровые технологии будут внедрены еще в 40 школах региона.