Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интернет Интернет-доступ
|

320 школ Прикамья получили современный интернет и видеонаблюдение от «Ростелекома»

«Ростелеком» в этом году построил цифровую инфраструктуру в 320 школах Пермского края на территории 40 муниципальных образований. Большинство из них (266 учреждений) расположены за пределами краевой столицы. Проект реализован в рамках федеральной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и национального проекта «Цифровая образовательная среда», цель которых – сделать обучение комфортным и безопасным для каждого школьника.

В учебных заведениях установлены точки Wi-Fi-доступа, что позволит учащимся городов и сельской местности пользоваться одними образовательными онлайн-ресурсами и создаст равные возможности для обучения.

Для безопасности школьников на входных группах каждого учреждения компания подключила камеры видеонаблюдения. Система круглосуточно ведет запись и при необходимости может быть интегрирована с информационными ресурсами правоохранительных органов. Доступ к видеоархивам строго ограничен.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале, сказала: «Реализация цифровой образовательной среды в Пермском крае – это часть долгосрочной государственной программы, которую «Ростелеком» сопровождает с самого начала. Накопленные годами компетенции и успешный опыт реализации подобных проектов на Урале стали основой для этого рывка. Но наша задача и миссия – построение целостной, федеральной цифровой экосистемы образования. Поэтому каждый новый регион, каждый отдаленный населенный пункт – это не просто разрозненные объекты, а новые узлы в едином, технологичном и защищенном пространстве».

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: Система электронного документооборота сегодня – это по сути интеллектуальный помощник

Цифровизация

Пётр Шиловских, министр информационного развития и связи Пермского края, сказал: «В этом году продолжили работу по созданию цифровой образовательной среды в школах – это целый комплекс мероприятий: поставка современного оборудования, обеспечение школ высокоскоростным доступом в интернет, обустройство IT-инфраструктуры внутри учебных корпусов. Произвели обследование и сформировали паспорта объектов в 103 зданиях образовательных организаций, создана инфраструктура в 320 зданиях. Эта мера стирает цифровой разрыв между городом и селом: теперь у всех учащихся, независимо от места жительства, есть равный доступ к современным образовательным онлайн-ресурсам и платформам».

Пермский край стал одним из 24 субъектов страны, где был запущен пилотный проект по созданию ИТ-инфраструктуры и повышению безопасности образовательного процесса в школах. В рамках выполнения государственного заказа «Ростелеком» за предыдущие годы уже обеспечил видеонаблюдением и Wi-Fi 604 учебных заведений Прикамья. До конца 2027 г. цифровые технологии будут внедрены еще в 40 школах региона.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Иван Агапов, Directum: Компании не готовы инвестировать в длительную разработку

Полицейские в Китае получили ИИ-очки для проверки автомобилей за две секунды

Эксперты:  IBP-системы повышают точность прогноза спроса на 15-30 процентов

Мошенники отнимают у российских промышленных компаний до 5% выручки

Обзор: Российские системы интегрированного бизнес-планирования 2025

Власти обязали «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2 делиться друг с другом частотами

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще