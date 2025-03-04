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«МегаФон»: пермяков захватил тренд на глэмпинги

У пермяков вырос интерес к комфортному отдыху на природе. Трафик на сайты глэмпингов, расположенных в регионе, и тематических агрегаторов с начала 2025 г. увеличился сразу в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Пик спроса приходится на праздники, в том числе накануне 8 марта. Многие пермяки присматривали глэмпинги, чтобы отметить это событие за городом. Об этом свидетельствуют данные «МегаФона» на основе анализа обращений к тематическим сайтам.

Среди пользователей, предпочитающих атмосферный отдых в домах в скандинавском стиле, оказалось 65% пермяков. Еще 35% трафика сгенерировали жители из 50 регионов страны. Наибольший интерес проявляют жители Свердловской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Удмуртии и Татарстана.

Природа Прикамья привлекает не только представителей соседних субъектов страны, но и отдаленных территорий – Сибири и Дальнего Востока. Сайты пермских глэмпингов изучают на Камчатке, в Приморье и Якутии. Из сибирских регионов чаще всего рассматривают отдых в Прикамье жители Новосибирской, Кемеровской и Красноярской областей.

Предпочтения пермяков и туристов из других регионов различаются. Первые чаще выбирают локации вблизи столицы Прикамья. Приезжих больше интересуют глэмпинги в более уединенных местах и недалеко от природных достопримечательностей, таких как Каменный город или Усьвинские столбы.

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Безопасность

Наибольшей популярностью в течение года подобный отдых пользуется в июле – именно в этом месяце зафиксирован наибольший трафик на тематические сайты, который превышает среднегодовые значения на 65%. Второй пик активности приходится на октябрь-ноябрь, когда пермяки подбирают локации для проведения новогодних праздников.

«Комфортный отдых на природе сегодня включает в себя не только благоприятные бытовые условия, но и мобильную связь, как в месте проживания, так и в районе туристических объектов. Например, в районе памятника природы Каменный город интернет-трафик с начала года вырос почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Со своей стороны, мы увеличиваем территорию покрытия и наращиваем скорость передачи данных за счет установки нового оборудования и модернизации действующих базовых станций», – сказал директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

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