«МегаФон»: у россиян вырос интерес к новостройкам Перми

Жители регионов страны стали чаще присматриваться к строящейся недвижимости в Пермском крае. С января по июль 2024 г. их активность на сайтах застройщиков многоэтажных домов выросла в 2,7 раза в сравнении с тем же периодом 2023 г. К такому мнению пришли аналитики «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных пользовательских обращений к 23 специализированным ресурсам. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона»

Наибольший интерес к новостройкам Перми проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Нижегородской, Свердловской и Кировской областей, Краснодарского края и Башкортостана. На потенциальных покупателей из этих регионов приходится 86% трафика, который ведет на сайты пермских застройщиков.

Например, в 2024 г. нижегородцы стали в восемь раз чаще интересоваться пермскими новостройками, а трафик кировчан и краснодарцев на сайты местных строительных компаний вырос в три раза. Жители северных регионов также демонстрируют высокую активность – на 80% вырос спрос у потенциальных покупателей из Ханты-Мансийского автономного округа.

Непосредственно жители Пермского края отдают предпочтение местным девелоперам: на них приходится почти 70% суммарного дата-трафика тематических сайтов. Самыми популярными месяцами для подбора новой недвижимости оказались март и апрель 2024 г.

«Пермь – активно развивающий город-миллионник, где созданы условия для получения технического образования и творческого развития, трудоустройства и ведения бизнеса. Регион известен своими фестивалями и мероприятиями, на которые приезжают туристы со всех уголков страны. Все это повышает узнаваемость края и интерес потенциальных инвесторов. Со своей стороны, мы активно развиваем телеком-инфраструктуру. С начала года инженеры «МегаФона» модернизировали свыше 150 базовых станций, а по данным экспертов международной компании в Перми медианная скорость скачивания по итогам первого полугодия 2024 г. составила 33 Мбит/с, что выше, чем в целом по России», – отметил директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.