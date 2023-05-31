Дмитрий Чернышенко: «Для 80% цифровых решений разработаны российские аналоги»

Заместитель председателя Правительства РФ, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко совместно с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным принял участие в осмотре выставки в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая проходит в Нижнем Новгороде. На стендах представлены высокотехнологичные решения более 2 тыс. IT-компаний – отечественное программное обеспечение, промышленное электронное оборудование, мобильные приложения и облачные решения.

«Конференция ЦИПР проходит уже восьмой раз, и каждый год мероприятие знакомит нас с современными инновационными решениями, которые направлены на достижение технологического лидерства и суверенитета. Президент Владимир Путин определил цифровую трансформацию как одну из 5 стратегических целей развития страны, и сегодня у нас есть возможность вживую увидеть те разработки, которые будут тиражироваться между отраслями и в субъектах России. Решения в сфере промышленного ПО проектируется не только с учетом специфики национального рынка, но и с прицелом на экспорт. Совместно с промышленными отраслевыми предприятиями-лидерами мы проанализировали потребности рынка и сформировали актуальные запросы на отечественные ИТ-решения. Всего выявлено 365 потребностей в отраслевых решениях и 85 в общесистемном и прикладном ПО. Для 80% всех решений уже существуют российские аналоги средней и высокой степени зрелости. Их мы включили в перечень особо значимых проектов, которые дорабатываются и внедряются в разных отраслях. К I кварталу текущего года были полностью реализованы 10 таких проектов, до конца года завершим еще 9, остальные проекты воплотим в жизнь в горизонте 3-5 лет. Общая стоимость этих проектов – 212,8 миллиардов рублей, и только 10%, этой суммы финансируется за счет федеральных грантов. Остальные инвестиции – собственные средства предприятий», – отметил Дмитрий Чернышенко.

На стенде «Газпрома» состоялась презентация проекта сборочного производства космических аппаратов, где будут создаваться спутники в интересах частных и государственных заказчиков. Также была представлена перспективная разработка «Газпром космические системы» – спутниковая система передачи данных для контроля и управления крановыми узлами. Данная система позволит оснастить нетелемеханизированные магистральные газопроводы системами дистанционного управления с полностью российским оборудованием спутниковой связи на труднодоступных объектах.

В рамках осмотра выставки особое внимание привлёк стенд «НАЦПРОМ технологическое партнёрство» (финансово-производственный союз предприятий ООО «БУЛАТ, АО «Сигналтек», АО НПЦ «ЭЛВИС»). Компании выполняют полный цикл создания и производства российского электронного оборудования. В свою очередь, ООО «Нацпромлизинг» в рамках партнёрства обеспечивает финансирование проектов и последующую реализацию продукции предприятий.

Также вице-премьер посетил стенд Лукойла, где было представлено три проекта: строительство филиала пермского национального исследовательского политехнического университета в Когалыме, проект Интеллектуального месторождения с оцифровкой 87 месторождений компаний и первая в сфере ТЭК система кадрового электронного документооборота.

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Кроме того, вице-премьер ознакомился с разработками таких компаний как Газпром СПКА, 1C, F+tech, ГК «Астра»,VK, СБЕР, Sitronics Group, Россети, ДОМ.РФ, ПК Аквариус и Ростех.

«Всего мы представляем более 50 нижегородских разработок. Это и обновленная метавселенная к запуску ИТ-кампуса «Неймарк», и профориентационный VR-проект «Перспектива», который дает возможность любому ученику попробовать себя в роли специалиста востребованных профессий. Особое внимание уделяем туристическому потенциалу региона: на стенде доступна афиша от «Центра 800», презентация по развитию креативных индустрий и новый туристический портал Нижегородской области «Знакомьтесь, Нижний», – рассказал Глеб Никитин.

Напомним, что «ЦИПР» – одна из крупнейших в России конференций для диалога между государством и бизнесом по вопросам развития цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта «Цифровая экономика», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. В 2023 году в мероприятии примут участие более 7 тысяч человек из 2 тысяч компаний и 75 субъектов РФ. 717 спикеров проведут 88 сессий в рамках деловой программы, на полях конференции работают 30 ассоциаций и технопарков-партнеров, представлены более 100 различных стендов.