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Digital Oil Field Интеллектуальное месторождение
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 9, упоминаний - 16
Digital Oil Field и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
|Кононенко Татьяна 1 1
|Schumann Rolf - Шуманн Рольф 4 1
|Астигеевич Ирина 1 1
|Brantley John - Брэнтли Джон 2 1
|Путин Владимир 3453 1
|Чернышенко Дмитрий 580 1
|Минниханов Рустам 122 1
|Парменова Наталия 63 1
|Кравченко Константин 101 1
|Хабибуллин Азат 1 1
|Никитин Глеб 52 1
|Климов Ефим 14 1
|Соломин Алексей 1 1
|Родованов Виталий 1 1
|Баранов Виталий 10 1
|Белов Юрий 13 1
|Чижиков Сергей 2 1
|Камалов Рустам 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462777, в очереди разбора - 724883.
Создано именных указателей - 199002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462777, в очереди разбора - 724883.
Создано именных указателей - 199002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.