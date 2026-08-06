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Digital Oil Field Интеллектуальное месторождение

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.08.2026 Российские системы автоматического управления для газотурбинных установок подтвердили надежность на предварительных испытаниях 1
15.12.2023 Группа «Эттон» выводит новый бренд по цифровизации нефтегаза 1
19.09.2023 Сергей Чижиков, Ingenix Group: При разработке прикладных ИТ-решений важно не воспринимать слово «импортозамещение» буквально 1
31.05.2023 Дмитрий Чернышенко: «Для 80% цифровых решений разработаны российские аналоги» 1
06.12.2021 «Дочка» «Газпрома» перешла на российскую Java 4
03.12.2018 ITPS внедрила системы АСУПИМ и АСУМО в «Лукойле» 1
21.04.2016 SAP и «АСУпроект» выпустили совместный продукт для нефтедобывающей отрасли 4
29.01.2015 ITPS внедрила компоненты «интеллектуального месторождения» для «Лукойл Оверсиз» в Ираке 2
07.10.2013 «Газпром нефть» рассказала об ИТ-стратегии компании 1

Публикаций - 9, упоминаний - 16

Digital Oil Field и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5600 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
9589 2
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 44 2
Неймарк Межвузовский ИТ-кампус 35 1
Газпром СПКА - сборочное производство космических аппаратов 7 1
Эттон нефтегазовые решения 1 1
StarLims 5 1
Сигналтек - Signaltec 21 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3456 1
Microsoft Corporation 25770 1
Oracle Corporation 7072 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3066 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 307 1
Red Hat 1378 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4962 1
Honeywell 309 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1083 1
Axiom JDK - Аксиом АО - ранее Bellsoft - БеллСофт 54 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 63 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
TietoEVRY - Tieto 145 1
Emerson 95 1
Эттон Груп - Etton 58 1
Google LLC 12686 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 1
Ingenix Group 6 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
OSIsoft - ОСИсофт 16 1
Газпром ПАО 1493 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 524 3
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
Ростех - Нацпромлизинг - Национальная Лизинговая Компания по Развитию Промышленности 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8844 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2947 1
НСПК - Национальная система платежных карт 947 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Газпром нефть 725 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Газпром добыча Астрахань 15 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Лукойл Оверсиз Холдинг 21 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3650 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6537 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4948 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 94 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53842 5
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2700 1
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12934 1
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Ingenix Cost Manager - Ingenix Cost Evaluator 2 1
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Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
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Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5719 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
Oracle Java Development Kit - JDK 207 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 943 1
Axiom JDK - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 42 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java - Oracle Java SDK 168 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 124 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2553 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 37 1
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 65 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2414 1
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
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ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 4 1
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Кононенко Татьяна 1 1
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Астигеевич Ирина 1 1
Brantley John - Брэнтли Джон 2 1
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