Группа «Эттон» выводит новый бренд по цифровизации нефтегаза

Группа компаний «Эттон» выводит на российский рынок ИТ-компанию «Эттон нефтегазовые решения». Компания выступит разработчиком программного обеспечения для цифровизации нефтегазовой отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Эттон».

ООО «Эттон нефтегазовые решения» стала резидентом ОЭЗ «Иннополис» 30 ноября 2023 г. на Наблюдательном совете под председательством Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Компания начнет свою деятельность с реализации программного обеспечения «Интеллектуальное месторождение» — это решение для различных стадий жизненного цикла месторождений, которое позволит принять оперативные решения о добыче углеводородного сырья.

«Интеллектуальное месторождение» относится к системам управления производственными процессами. Она предназначена для эксплуатации в системе управления в качестве инструментария, обеспечивающего эффективную реализацию процессов добычи углеводородов.

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Опыт группы компаний «Эттон» в сфере цифровизации нефтегазовой отрасли составляет более 5 лет. В портфеле компании есть отдельные решения для цифровой трансформации нефтегазовых предприятий.

«Уход зарубежных вендоров дал большой толчок для развития российского импортонезависимого ПО в области нефтегаза. Мы планируем аккумулировать весь наш опыт и экспертизу в этой отрасли и развивать его в рамках отдельного направления. Главным драйвером развития станет проектируемая система "Интеллектуальное месторождение"», — сказал генеральный директор ГК «Эттон» Ефим Климов.