Разделы

Безопасность Техника
|

Хакеры массово атакуют российские компании, прикидываясь известным поставщиком электрооборудования

Российские ИБ-специалисты зафиксировали массовую атаку стиллера Loki на российские компании, в результате которой происходит хищение учетных данных. Вредоносные письма рассылаются от имени крупного поставщика электрооборудования.

Бомбардировка фейковыми письмами

В начале мая 2023 г. киберпреступники атаковали несколько российских компаний с помощью фейковой почтовой рассылки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на центр кибербезопасности F.A.С.С.T (бывшая Group-B). Злоумышленники использовали крадущий данные стиллер Loki.

Известно, что письма поступали на почтовые адреса компаний от имени крупного поставщика электрооборудования – какого именно, не уточняется.

Чтобы подменить адрес, с которого приходят письма, хакеры применили технику спуфинга. Эта техника популярна у киберпреступников – она эксплуатирует проблему почтового протокола SMTP, которая позволяет с помощью подходящего почтового клиента, скрипта или утилиты изменить адрес отправителя. В итоге пользователь даже не подозревает, что письмо отправлен с нелегитимного адреса и спокойно переходят по предложенным ссылкам. Также в письме может быть вложение, открыв которое сотрудник компании загружает на свой компьютер вредоносное программное обеспечение.

haker_700.jpg
В 2022 г. мошенники также делали ставку на почтовые сервисы

Эксперты F.A.С.С.T отмечают, что в письмах, которые сотрудники российских компаний получили на этой неделе, их просят выслать коммерческое предложение «с конкурентоспособными ценами для продуктов, перечисленных в приложенном документе заказа на поставку». В приложении же содержится к ZIP-архив, который, если его открыть, загружает на устройство пользователя стиллер Loki.

Как работает стиллер

Напомним, стиллер – это вредоносная программа, нацеленная на хищение учетных данных, например, логинов и паролей, данных банковских карт и криптокошельков. Их хакеры впоследствии используют, чтобы получить доступ к корпоративным почтовым аккаунтам, базам данных компании, финансового мошенничества, вымогательства или шпионажа.

Что касается Loki, как объясняют эксперты F.A.С.С.T, он написан на языке C++ и является одним из самых популярных ВПО, которые используют для похищения информации с зараженного компьютера. Data Stealer очень быстро выполняет эту задачу, и времени на защиту от атаки у пользователя почти нет.

Атак через почту все больше

В конце апреля 2023 г. представители F.A.С.С.T писали о том, что спуфинг стал самой распространенной техникой для атак с отправкой вредоносных писем в I квартале 2023 г. Помимо стилеров в письмах также содержались программы-шпионы.

Как организовать юридически значимый документооборот с контрагентами, не выходя из корпоративной СЭД/ECM-системы
Маркет

Такие выводы эксперты сделали после анализа вредоносных рассылок, которые обнаружила их система Managed XDR для предотвращения кибератак. Оказалось, что спуфинг применялся в 67,5% атак по электронной почте. Иногда злоумышленники ставили в поле «отправитель» почтовые адреса компаний, в которых работали получатели, чтобы еще больше их дезориентировать.

Второй по распространенности техникой при рассылке фейковых писем в 2023 г. стала регистрация почтовых доменов, похожих на адреса электронных ящиков реальных компаний. Это позволяло хакерам обходить базовую проверку протоколов электронной почты.

Рассылались вредоносные письма также с помощью бесплатных почтовых сервисов, в основном злоумышленники использовали сервисы Gmail – в 41,1% случаев и HotMail – 28,8%.

Кроме того, по данным «Лаборатории Касперского», в атаках через почту фишеры начали использовать технологию Web 3.0 – IPFS. Хакеры размещают фишинговые HTML-файлы в IPFS, чтобы снизить расходы на хостинг. За первые три месяца 2023 г. аналитики обнаружили около 80 тыс. писем в России, отправленных подобным образом.

Анжела Патракова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

После публикации CNews «Ростех» спешно выходит из бизнеса загадочного разработчика «железа» на «Байкалах»

«Дочку» Роскомнадзора оштрафовали за утечку персональных данных

Чем больше емкость, тем быстрее ломается. Выявлены лучшие и худшие жесткие диски

Пользователей стали пускать без пароля в YouTube, Gmail и Google Docs

Клиенты Сбербанка массово жалуются на обнуление бонусов «Спасибо»

«Яндекс» отобрал у российских клиентов бесплатную почту. Бизнесу грозит рост расходов

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с диагональю до 40 дюймов: хиты продаж

Как работают нейросети: от первой модели до современного чат-бота

Нейросети и чат-боты, с которыми можно поговорить: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кислород в космосе можно быстро получить из воды и магнитов

Ликбез RnD.CNews: сколько на самом деле у Земли спутников?

Новый взгляд на состав Вселенной — распределение галактик может измениться
Показать еще