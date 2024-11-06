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Security Vision сообщает о выпуске обновленных продуктов SOAR и NG SOAR

Security Vision сообщает о выпуске обновленных продуктов SOAR и NG SOAR.

Security Vision SOAR – комплексное решение для обработки инцидентов информационной безопасности на всех этапах их жизненного цикла согласно методологии NIST/SANS, а именно:

  1. Preparation - Подготовка
  2. Detection - Обнаружение
  3. Containment - Сдерживание
  4. Investigation – Расследование
  5. Eradication - Устранение
  6. Recovery - Восстановление
  7. Post-Incident - Пост-инцидент (работа над ошибками)

Основные отличительные особенности Security Vision SOAR:

  • Возможность построения последовательной цепочки атаки (Kill Chain), группируя инциденты по общим признакам.
  • Объектно-ориентированное реагирование – архитектура, при которой все значимые сущности инцидента такие как хосты, учетные записи, процессы, хэши и др., являются объектами со своим набором атрибутов, действий по обогащению и реагированию, а также историей и связями.
  • Динамический Playbook – система сама подбирает релевантные действия по сбору дополнительной информации и выполнению действий по сдерживанию распространения инцидента на основании сведений об объектах – участниках инцидента и их характеристиках.
  • Экспертные рекомендации, которые система предоставляет аналитику, работающему над инцидентом на протяжении всего жизненного цикла его обработки. Рекомендации формируются исходя из контекста инцидента и фазы его обработки, в том числе с помощью моделей машинного обучения.

Security Vision Next Generation SOAR (NG SOAR) дополняет перечисленные выше возможности механизмом автоматизированного взаимодействия с НКЦКИ и ФинЦЕРТ, а также собственным движком SIEM.

Основные отличительные особенности SIEM от Security Vision:

  • Возможность создавать сложные правила корреляции с многоуровневой вложенностью условий, в том числе используя повторения в правиле, опциональность событий, первое событие – с условием типа «отрицание».
  • Графический No-Code редактор правил корреляции, что значительно снижает порог входа и сроки адаптации аналитиков.
  • Оптимизация использования памяти и дискового пространства при хранении исходных событий.
  • При получении событий от разных источников в разрозненном порядке время синхронизируется, несмотря на сбои, и для правила корреляции цепочка восстанавливается ретроспективно.
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Кадры

Новые возможности, добавленные в Security Vision SOAR и Security Vision NG SOAR:

Экспертиза БДУ ФСТЭК. Теперь в инцидентах и правилах корреляции можно оперировать не только тактиками и техниками Mitre Attack, но и угрозами и способами реализации из БДУ ФСТЭК. Для коробочных правил корреляции уже настроены соответствующие им способы реализации.

Тепловые карты для наборов экспертизы Mitre Attack и БДУ ФСТЭК, отображающие распределение инцидентов по тактикам и способам реализации, а также их покрытие правилами корреляций.

ML модель для определения ложноположительных инцидентов. Модель обучается на том, какие вердикты назначают инцидентам аналитики при закрытии инцидентов, а при поступлении нового инцидента выдает вердикт о том, насколько (в процентах) он похож по совокупности своих атрибутов на ранее закрытые с вердиктом False Positive.

Маршрут злоумышленника. Система автоматически визуализирует маршрут распространения инцидента по инфраструктуре, с отображением времени компрометации узлов сети и используемых злоумышленником артефактов.

Граф достижимости. Система на основании данных о сегментах сети и таблицах маршрутизации сетевых устройства позволяет аналитику отобразить на карте сети, куда потенциально может распространиться инцидент, исходя из данных о скомпрометированных узлах и их характеристиках.

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