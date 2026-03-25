Security Vision усилила приоритизацию уязвимостей данными ФСТЭК России

Security Vision, российский разработчик решений в области автоматизации обеспечения информационной безопасности, объявляет об интеграции данных Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) об эксплуатируемых уязвимостях в алгоритмы приоритизации своих продуктов. Теперь в основе системы ранжирования угроз лежит не только аналитика мировых источников, но и экспертиза регулятора.

Аналитический центр Security Vision в рамках взаимодействия по обмену сведениями об угрозах ИБ получает от ФСТЭК России данные о «трендовых» уязвимостях. Это уязвимости, для которых имеется информация о наличии средств эксплуатации, а также об их использовании в реальных компьютерных атаках. Прямой канал получения данных позволяет Security Vision мгновенно транслировать эти сведения в защитные меры для своих заказчиков.

Получаемая информация оперативно обрабатывается и интегрируется в состав ежедневных обновлений пакетов экспертизы для систем Security Vision VM (Vulnerability Management), NG SOAR (Next Generation Security Orchestration, Automation and Response), Security Vision SIEM (Security Information and Event Management), Security Vision TIP (Threat Intelligence Platform). В отличие от стандартных баз данных, учитывающих лишь теоретическую опасность уязвимости (CVSS), интеграция данных ФСТЭК позволяет системе автоматически повышать приоритет тех рисков, которые представляют реальную угрозу для российской инфраструктуры.

Другие материалы рубрики

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Банковский троянец начал выдавать себя за приложение глобальной спутниковой системы на смартфонах с Android

Максим Березин, Orion soft: Рынок ИТ-инфраструктуры выходит из стадии экспериментов

Нападавшие на офис Wildberries приговорены к реальным срокам заключения

Как получать доход от инвестиций в ИТ

Российский разработчик ИБ объявил о трансформации: из вендора в архитектора сетевого доверия

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
