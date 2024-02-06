«Киберпротект» и Правительство Тюменской области подписали соглашение о сотрудничестве

Компания «Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных (DLP) и инфраструктурного ПО, заключила соглашение о сотрудничестве с Правительством Тюменской области. Документ был подписан 6 февраля 2024 г. директором Департамента информатизации Тюменской области Станиславом Логиновым и исполнительным директором «Киберпротекта» Еленой Бочеровой. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротекта».

Соглашение подразумевает реализацию различных проектов в целях повышения уровня развития информационной безопасности, содействия импортозамещению и социально-экономического развития Тюменской области. В регионе запланировано внедрение передовых разработок отечественной ИТ-индустрии в области резервного копирования и защиты данных, а также реализация мероприятий, направленных на популяризацию отечественных программных решений, просветительских проектов, а также программ в области информационной безопасности.

Согласно договоренностям, сотрудничество запланировано также в рамках образовательного трека. Соглашение предусматривает интеграцию всероссийского проекта по обучению детей и взрослых принципам безопасного поведения в сети интернет «Кибер Забота» в образовательный процесс средних учебных заведений Тюменской области, а также построение взаимодействия с высшими и средне-специальными учебными заведениями, направленное на обучение студентов администрированию передовых решений «Киберпротекта» для резервного копирования и защиты данных.

«Сегодня, подводя промежуточные итоги, мы можем отметить, что реализация национальной программы в регионе привела к значительным положительным изменениям в различных сферах общественной жизни. В частности, внедрение цифровых технологий позволило автоматизировать и упростить процессы предоставления услуг, что привело к сокращению бумажной работы, снижению бюрократии и повышению качества и доступности государственных услуг для жителей области. Но на достигнутом мы останавливаться не будем, у нас есть огромный потенциал для прогресса. Необходимо определить новые точки роста и направления развития, сконцентрировать усилия на решении проблемных вопросов. В частности, важно продолжить развитие цифровой инфраструктуры, также следует уделять пристальное внимание информационной безопасности. Подписанные сегодня соглашения будут способствовать реализации мероприятий в соответствии с заданными приоритетами», — сказал Станислав Логинов, директор Департамента информатизации Тюменской области.

«Мы рады новому шагу в сотрудничестве с Тюменской областью, который позволит нам совместно работать над реализацией программ импортозамещения и продвижением российских программных решений в регионе. Убеждена, что наше партнёрство будет продуктивным и результативным. Благодаря соглашению наш некоммерческий просветительский проект "Кибер Забота" может получить большее распространение в образовательной системе области, способствуя повышению цифровой грамотности школьников, а сотрудничество с вузами и колледжами поможет нам передать опыт создании передовых импортонезависимых ИТ-решений и их администрирования будущим профессионалам в области ИТ», — сказала Елена Бочерова, исполнительный директор компании «Киберпротект».

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«Киберпротект» — российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных (DLP) и инфраструктурного программного обеспечения. Решениями компании пользуются организации любого масштаба, которые заинтересованы в надежной киберзащите, сохранности данных и работоспособности ИТ-инфраструктуры. Продукты «Киберпротекта» входят в реестр отечественного ПО, сертифицированы ФСТЭК.