Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Северсталь» зарегистрировала платформу для обучения в виртуальной реальности

Платформа управления иммерсивным обучением «Метасфера», разработанная компанией «Северсталь-инфоком», получила государственную регистрацию в реестре программ для ЭВМ Роспатента. Об этом CNews сообщил представитель «Северстали».

«Метасфера» дает менеджерам возможность организовать процесс обучения пользователей на VR-тренажерах: регистрировать их на курсы, выдавать задания, обновлять образовательный контент и запускать его на разных устройствах. Кроме того, решение позволяет собирать аналитику о прохождении программ, например, фиксировать наиболее частые ошибки пользователей, среднее время прохождения курсов, показатели внимательности и другие параметры. Сейчас обучение на VR-тренажерах с помощью «Метасферы» проходят сотрудники на Череповецком металлургическом комбинате и некоторых других промышленных площадках «Северстали». Регистрация решения в Роспатенте открывает возможность выхода и на внешних заказчиков.

«Северсталь» занимается VR-разработкой на протяжении пяти лет: за это время компания создала с нуля порядка 20 тренажеров профессиональных компетенций и навыков в сфере безопасности, на которых прошли обучение свыше 5 тыс. сотрудников. В результате использования тренажеров адаптация новых сотрудников проходит в 1,5 раза быстрее, а количество допускаемых критических ошибок в первые месяцы работы сократилось на 80%. Студенты, проходящие практику на предприятии и не имеющие допуска к реальному оборудованию, получили возможность отработать необходимые технологические операции с последующей оценкой выполнения.

Среди преимуществ VR обучения – наглядная визуализация, создающая эффект погружения в процесс, возможность обучаться непосредственно на рабочем месте и, как следствие, снижение затрат на образовательную инфраструктуру. Важно, что VR позволяет отработать производственные навыки и правила поведения в нештатных ситуациях в безопасной среде.

Электронная подпись для бизнеса: как получить ее быстрее в 2023 году
Документооборот

«У нашей команды накоплена обширная экспертиза в создании не только VR-тренажеров, но и AR-приложений для маркетинговых и имиджевых коммуникаций, а также виртуальных экскурсий с панорамой 360 градусов и интерактивным контентом. Учитывая разнообразие виртуальных решений и растущее количество их пользователей, нам требовалась единая удобная платформа, которая помогает управлять образовательным процессом и анализировать его эффективность», – сказал Денис Колупаев, руководитель направления разработки приложений виртуальной и дополненной реальности «Северсталь-инфокома».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

EPAM ощутил потери от ухода из России, но не смог продать российский бизнес

Тагир Яппаров стал вице-президентом Softline

В России создают аналог Tinder, в котором можно сразу купить обручальное кольцо

EPAM потратит $500 миллионов на выкуп собственных акций

В России тестируется приложение для покупки гражданами физического золота

Сбербанк стал производителем медицинских гаджетов

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор IRBIS SmartDesk IMFPC105: мини-ПК для офисов и учебных заведений

Лучшие клавиатуры с RGB-подсветкой: выбор ZOOM

Лучшие автоматические стайлеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще