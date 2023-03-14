«Северсталь» зарегистрировала платформу для обучения в виртуальной реальности

Платформа управления иммерсивным обучением «Метасфера», разработанная компанией «Северсталь-инфоком», получила государственную регистрацию в реестре программ для ЭВМ Роспатента. Об этом CNews сообщил представитель «Северстали».

«Метасфера» дает менеджерам возможность организовать процесс обучения пользователей на VR-тренажерах: регистрировать их на курсы, выдавать задания, обновлять образовательный контент и запускать его на разных устройствах. Кроме того, решение позволяет собирать аналитику о прохождении программ, например, фиксировать наиболее частые ошибки пользователей, среднее время прохождения курсов, показатели внимательности и другие параметры. Сейчас обучение на VR-тренажерах с помощью «Метасферы» проходят сотрудники на Череповецком металлургическом комбинате и некоторых других промышленных площадках «Северстали». Регистрация решения в Роспатенте открывает возможность выхода и на внешних заказчиков.

«Северсталь» занимается VR-разработкой на протяжении пяти лет: за это время компания создала с нуля порядка 20 тренажеров профессиональных компетенций и навыков в сфере безопасности, на которых прошли обучение свыше 5 тыс. сотрудников. В результате использования тренажеров адаптация новых сотрудников проходит в 1,5 раза быстрее, а количество допускаемых критических ошибок в первые месяцы работы сократилось на 80%. Студенты, проходящие практику на предприятии и не имеющие допуска к реальному оборудованию, получили возможность отработать необходимые технологические операции с последующей оценкой выполнения.

Среди преимуществ VR обучения – наглядная визуализация, создающая эффект погружения в процесс, возможность обучаться непосредственно на рабочем месте и, как следствие, снижение затрат на образовательную инфраструктуру. Важно, что VR позволяет отработать производственные навыки и правила поведения в нештатных ситуациях в безопасной среде.

Электронная подпись для бизнеса: как получить ее быстрее в 2023 году Документооборот

«У нашей команды накоплена обширная экспертиза в создании не только VR-тренажеров, но и AR-приложений для маркетинговых и имиджевых коммуникаций, а также виртуальных экскурсий с панорамой 360 градусов и интерактивным контентом. Учитывая разнообразие виртуальных решений и растущее количество их пользователей, нам требовалась единая удобная платформа, которая помогает управлять образовательным процессом и анализировать его эффективность», – сказал Денис Колупаев, руководитель направления разработки приложений виртуальной и дополненной реальности «Северсталь-инфокома».