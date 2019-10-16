Acer начинает российские продажи ноутбука TravelMate P6. Цена

Acer представила новый 14-дюймовый ноутбук TravelMate P6. Новинка отличается минималистичным дизайном, весом всего 1,1 кг, прочным металлическим корпусом толщиной 16,6 мм и поддержкой современных комплектующих и функций безопасности. Acer TravelMate P6 — ультрапортативный и легкий 14-дюймовый ноутбук в прочном корпусе из магниево-алюминиевого сплава. Новинка защищена от ударов и попадания влаги по военному стандарту MIL-STD 810G2. Благодаря продолжительному времени автономной работы (до 20 часов) и поддержке технологии Fast Charging ноутбук идеально подходит для работы в пути и долгих командировках.

Acer TravelMate P6 оснащен современными комплектующими: процессором Intel Core i7 восьмого поколения и до 24 Гб ОЗУ DDR4. Максимальную безопасность обеспечивает сканер отпечатков пальцев с системой аутентификации Windows Hello.

В конструкции устройства используется магниево-алюминиевый сплав, благодаря чему новинка выдерживает падения с высоты больше метра, что подтверждает сертификат MIL-STD 810G2. Удобный тачпад ноутбука защищен от царапин стеклом Corning Gorilla Glass.

Несмотря на компактные размеры и минимальный вес TravelMate P6, работать за его 14-дюймовым IPS-экраном комфортно благодаря поддержке разрешения Full HD (1920х1080 пикс.), наличию тонких рамок и отличной цветопередаче с 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Кроме того, ноутбук отличается широкими 170-градусными углами обзора и возможностью раскрытия экрана на 180 градусов.

Для хранения файлов и почти мгновенного запуска системы в ноутбуке предусмотрен твердотельный накопитель PCIe Gen 3x4 NVMe емкостью до 1 ТБ. От одного заряда батареи TravelMate P6 сможет проработать несколько рабочих дней. Время автономной работы ноутбука составляет 20 часов, а при возникновении непредвиденной ситуации технология Fast Charging позволит всего за 45 минут поднять уровень заряда аккумулятора до отметки 50%.

Чтобы всегда оставаться на связи, владелец ноутбука может использовать беспроводные сети Wi-Fi 5 c 2x2 MU-MIMO, а для подключения внешних мониторов в TravelMate P6 предусмотрен порт HDMI 2.0 и порт USB 3.1 Gen 2 Type-C, который поддерживает скорость передачи данных до 40 Гбит/с благодаря новому интерфейсу Thunderbolt 3. Благодаря этому порту к ноутбуку можно подсоединить док-станцию Acer USB Type-C Dock II, что позволит с помощью одного кабеля Type- C подключить до трех внешних 4K мониторов, всю необходимую периферию, локальную сеть и заряжать ноутбук. Для удобства работы ноутбук оснащен слотом для карт SD. Наличие четырех микрофонов, двух мощных динамиков и виртуальной помощницы Кортаны гарантируют качество связи во время звонков и легкость удаленного голосового управления системой.

Чтобы обезопасить конфиденциальную рабочую информацию, в Acer TravelMate P6 предусмотрена поддержка современных технологий. Для аутентификации в системе используется встроенный в кнопку питания ноутбука сканер отпечатков пальцев с поддержкой технологии Windows Hello. Кроме того, после завершения видеозвонка или конференции веб-камеру ноутбука можно закрыть специальной шторкой.

Ноутбук Acer TravelMate P6 уже доступен в российской рознице по цене от 44 990 рублей.