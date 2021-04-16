Acer представила ноутбук и планшет из новой линейки ENDURO Urban

Acer представила два новых защищённых устройства: ноутбук ENDURO Urban N3 и планшет ENDURO Urban T1. Новинки отличаются высокой портативностью и надёжностью, владельцы смогут оценить их преимущества как в домашних условиях, так и во время поездок или отдыха на природе. Мобильные пользователи полюбят ENDURO Urban N3 за его компактные габариты, а семьям, которые решили самостоятельно заняться обучением детей, наверняка, понравится универсальность ENDURO Urban T1.

Acer ENDURO Urban N3 (EUN314-51W) — 14-дюймовый ноутбук, защищённый от пыли и ударов был создан для пользователей, ведущих активный образ жизни. Он удобен для поездок и путешествий: при весе в 1,85 кг и толщине всего в 21,95 мм устройство обладает набором функций, которые делают его достаточно надежным и прочным, чтобы сопровождать своего владельца в любых приключениях. Ноутбук прошёл тестирование по армейскому стандарту MIL-STD 810H и получил сертификат IP53. Это означает, что ENDURO Urban N3 выдерживает воздействие высоких и низких температур, падение с высоты, а также воздействие пыли и влаги. Углы корпуса оборудованы амортизирующими бамперами, а порты ввода-вывода, встроенные динамики и клавиатура защищены от попадания воды. Также в ноутбуке используется технология воздушного охлаждения Aquafan разработки самой Acer — это сочетание водонепроницаемого вентилятора и продуманной дренажной системы, которая быстро выводит из корпуса устройства случайно попавшую воду.

Ноутбук оборудован современными компонентами, включая процессор Intel Core i7 11 поколения, до 32 ГБ памяти DDR4 и видеокарту NVIDIA GeForce MX330 GPU, что позволяет ему без труда справляться с ежедневными рабочими задачами. Для хранения данных в устройстве предусмотрен твердотельный накопитель ёмкостью до 1 ТБ. Полнофункциональный порт USB Type-C, поддержка Thunderbolt 4, слот для карты памяти формата SD и беспроводной адаптер Intel Wi-Fi 6 (Gig+) дают пользователям полный набор возможностей для подключения к периферийным устройствам и Сети. 13 часов автономной работы позволяют остаться на связи в длительных поездках, а IPS-экран с разрешением FHD (1920 x 1080 пикселей) и яркостью 450 нит обеспечивает отличную читаемость текстов и высокое качество изображения даже вне помещения.

Acer ENDURO Urban T1 (EUT110) —10-дюймовый планшет, который подойдет для семейного использования в домашних условиях и станет компаньоном во время путешествий. Устройство весит всего 595 грамм, а его корпус толщиной 9,8 мм защищён от воздействия пыли и влаги по стандарту IP53. Как и ноутбук, ENDURO Urban T1 прошёл сертификацию MIL-STD 810H. Каркас из амортизирующих материалов, специальные угловые бамперы и защищённые от воды порты ввода-вывода, клавиши и динамики помогут этой модели выдержать любые испытания.





Сенсорный экран ENDURO Urban T1 поддерживает до 10 одновременных нажатий и имеет разрешение 1920 x 1200 с максимальной яркостью в 450 нит. Благодаря этому пользователи могут наслаждаться чётким и насыщенным изображением даже в условиях яркого освещения. Защитное стекло Antimicrobial Corning Gorilla Glass с антимикробным покрытием на основе ионов серебра помогает уберечь экран от царапин и попадания грязи. Поддержка двухдиапазонной связи Wi-Fi, 2-Мп фронтальная и 5-Мп основная камера делают планшет очень удобным для учебы и занятий вне дома, а время автономной работы до 8 часов, современная ОС Android 10 (версия Go) и четырёхъядерный процессор помогают Enduro Urban T1 оставаться полезным рабочим инструментом для своего владельца в любом путешествии.