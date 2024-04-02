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«Ростех» и «Аэронекст» будут совместно развивать беспилотные авиационные технологии в России

Госкорпорация «Ростех» и ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «Аэронекст» договорились о сотрудничестве в области беспилотных авиационных технологий. Стороны подписали соглашение, в рамках которого будут взаимодействовать по линии разработки и производства БАС, их компонентов, инфраструктурных решений, а также специализированного и прикладного программного обеспечения.

Подписи под документом поставили заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Максим Выборных и генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев.

В фокусе внимания сторон будет как технологическая составляющая, включая вопросы стандартизации, так и отечественная нормативная база, регулирующая применение БАС на территории страны. В рамках соглашения специалисты корпорации и ассоциации намерены совместно готовить предложения по совершенствованию отраслевого законодательства. Также стороны подготовят предложения по интеграции отечественных беспилотных систем в национальные проекты и программы импортозамещения.

«Сотрудничество «Ростеха» и ассоциации «Аэронекст» направлено на создание опережающего технологического задела, развитие беспилотных технологий для решения актуальных задач отраслей экономики и государства, а также совершенствование нормативно-правовой базы», – сказал заместитель генерального директора «Ростеха» Максим Выборных.

«Ростех» обладает значительными ресурсами и опытом в области гражданской промышленности. Ассоциация «Аэронекст» же является профессиональным сообществом, которое объединяет индустрию беспилотных авиационных систем. Совместные проекты помогут установить крепкие партнерские связи с другими участниками рынка, что будет способствовать развитию отрасли БАС в России и укреплять технологический суверенитет страны», – сказал генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев.

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Импортонезависимость

В составе госкорпорации «Ростех» разработку и производство авиационных беспилотных систем и их компонентов ведут несколько компаний, в том числе «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), концерн «Калашников», «Росэлектроника», «Вертолеты России», «Швабе» и другие.

Кроме того, дочерняя компания «Азимут» работает над ИТ-решениями в сфере организации воздушного движения беспилотников.

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