Инвестор CraftTalk запускает собственный новый продукт – Интеллектуального Диалогового Ассистента «ИДА»

При поддержке венчурного HiTech-инвестора Дениса Петухова, совладельца ИИ-платформы для омниканальных коммуникаций CraftTalk, на российский рынок выводится новый продукт — корпоративный интеллектуальный ассистент «ИДА» («Интеллектуальный Диалоговый Ассистент»). Решение разрабатывается как независимый проект и отвечает на растущий спрос российских компаний на инструменты искусственного интеллекта для внутренних задач. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk.

По оценкам Gartner и McKinsey, рынок ИИ будет расти со среднегодовым темпом около 36% и к 2030 г. может достичь $1,75 трлн. При этом темп роста сегмента LLM и генеративного ИИ ожидается свыше 40%. Применение LLM становится критичной бизнес-функцией. К 2027 г. 100% крупных компаний делают генеративный ИИ стандартом. По данным Центра искусственного интеллекта МТС, объем российского рынка продуктов на основе больших языковых моделей (LLM) для бизнеса в 2024 г. составит 35 млрд руб. До 2028 г. этот показатель будет увеличиваться в среднем на 25% ежегодно.

«Использование публичных или open-source LLM порождает новые вызовы: высокая стоимость развертывания, дефицит GPU-оборудования, риски утечек корпоративных и персональных данных. Команда «ИДА» видит серьезны запрос рынка на безопасные и самодостаточные ИИ-решения, которые не просто отвечают на вопросы, а становятся частью ИТ-инфраструктуры компании. “ИДА” решает именно эти задачи, предлагая российскому бизнесу готовый протестированный продукт с удобными тарифными планами», - сказал продукта Денис Петухов, инвестор проекта «ИДА».

«ИДА» — это не просто чат-бот, а комплексная платформа, объединяющая в себе возможности большой языковой модели (LLM), встроенную базу знаний (wiki) и инструменты для бесшовной интеграции с корпоративными системами. Продукт позволяет сотрудникам получать оперативные ответы на внутрикорпоративные вопросы, а бизнесу — контролировать использование ИИ персоналом и защищать свои данные.

Ключевые возможности продукта

Интерфейс. Общение с «ИДА» происходит в интуитивно понятном чате, работающим в модели ChatGPT или DeepSeek. Однако, в отличие от публичных сервисов, «ИДА» использует для ответов информацию из внутренней базы знаний компании, что гарантирует релевантность и точность данных.

Встроенная база знаний (Wiki). Система способна моментально обрабатывать новые и измененные статьи корпоративной Wiki, а в своих ответах предоставляет ссылки на источники. Если информации в базе нет, ассистент предложит свой вариант ответа и напомнит специалистам дополнить базу знаний. По предварительным тестам до 20% рабочего времени сотрудников может быть сэкономлено за счет быстрого получения ответов и решения задач прямо в чате «ИДА».

Безопасность и контроль. «ИДА» решает одну из главных проблем корпоративного ИИ — безопасность данных. Система контролирует права доступа каждого пользователя, логирует все запросы и может быть полностью развернута в защищенном контуре компании с подключением к внутренним системам авторизации (например, Active Directory). Наличие безопасной и уже развернутой LLM позволяет внедрять новые сценарии использования ИИ в других системах компании с циклом от одного дня, вместо месяцев. Решение включено в реестр российского ПО.

Интеграции. Платформа предлагает конструктор для визуального создания сценариев, поддержку JavaScript для кастомных разработок, а в будущем — магазин готовых приложений и поддержку стандарта MCP для подключения внешних ИИ-агентов. Это позволяет встраивать «ИДА» в любые бизнес-процессы.

Корпоративный LLM-хаб. «ИДА» решает проблему дорогостоящего и сложного развертывания отдельных LLM-моделей под каждую задачу. Компания может установить одну или несколько моделей (на базе Qwen и др.) под управлением единой платформы. Это создает «хаб» для контролируемого совместного использования LLM, что значительно ускоряет внедрение инноваций в других ИТ-системах компании.

Внедрение «ИДА» на собственных серверах компании включает три компонента: годовая лицензия на ПО: от 120 тыс. руб. (зависит от числа пользователей)*; серверы с GPU: стоимость рассчитывается исходя из нагрузки, стартует от 300 тыс. руб*.; работы по установке и интеграции (опционально, интуитивно понятно и возможно силами собственного ИТ-подразделения).

Запуск проекта занимает от двух недель после поставки необходимого оборудования.

*Цены указаны на дату выпуска информационного сообщения от «ИДА» и могут меняться в зависимости от тарифной политики проекта.