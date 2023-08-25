Операционная система «Стрелец» получила сертификат соответствия Министерства обороны России

Операционная система общего назначения «Стрелец» является совместной разработкой российского вендора ОС и СУБД, компании АО «НППКТ» и концерна ВНИИНС.

ОС имеет лояльные системные требования, которые позволяют использовать ее на вычислительной технике с не высокими характеристиками. А благодаря подобранному комплекту программ и набору утилит, включенных в состав дистрибутива, позволяет оперативно организовать повседневную деятельность. Об этом CNews сообщили представители АО «НППКТ».

Собственные средства защиты информации операционной системы позволяют реализовать следующие функции безопасности: мандатное разграничение доступа; идентификация и аутентификация; управление доступом; регистрация событий безопасности; ограничение программной среды; изоляция процессов; защита памяти; контроль целостности; фильтрация сетевого потока; маркирование документов и др.

Средства организации домена, входящие в состав «Стрельца», обеспечивают создание совместимой с Active Directory доменной инфраструктуры, централизованное хранение базы данных учетных записей и информации о политиках безопасности, сквозную аутентификацию в сети, поддержку создания резервных контроллеров домена, а также включение в домен рабочих мест под управлением других операционных систем.

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ОС «Стрелец» включена в Единый реестр ПО Минцифры, имеет сертификацию ФСТЭК России по профилю защиты А второго класса и предназначена для использования в автоматизированных информационных системах обрабатывающих, информацию, содержащую сведения составляющие государственную тайну.

Прохождение испытаний, подтвержденное полученным 18 августа 2023 г. сертификатом, дает возможность использовать ОС «Стрелец» для построения автоматизированных информационных систем в структурах Министерства обороны России.