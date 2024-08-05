ЭОС и РДТЕХ успешно реализовали проект миграции СЭД «Дело» с Oracle на Postgres Pro в АО «НИКИЭТ»

Российский ядерный конструкторский и научно-исследовательский центр АО «НИКИЭТ» завершил миграцию системы электронного документооборота СЭД «Дело» на импортонезависимую СУБД Postgres Pro. Проект реализован совместно компаниями «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) и АО «РДТЕХ». Об этом CNews сообщили представители ЭОС.

«Перевод на Postgres Pro позволил открыть новый горизонт планирования развития системы в инфраструктуре НИКИЭТ, а кластерное решение обеспечит надежность, что в наше время очень важно», - отметил начальник отдела информационных систем АО «НИКИЭТ» Илларион Линде.

Представитель НИКИЭТ уточнил, что СЭД «Дело» больше 10 лет является одной из ключевых информационных систем организации, поскольку в ней реализованы как процессы основной деятельности, так и административно-хозяйственной. Эксперт назвал СЭД «Дело» одной из основных технологичных шестеренок в большом механизме организации.

«Проект реализован в полном объеме задуманного, специалисты ЭОС и РДТЕХ проявили себя как глубоко понимающие трансформацию современного рынка ИТ. В период подготовки к проекту у нас было много встреч, на которых обсуждались технические аспекты и направления, где потенциально мы могли бы попасть в неприятную ситуацию, так как импортонезависимые решения не всегда работают так, как привыкли разработчики», - сказал Илларион Линде.

«Миграция СЭД на импортонезависимую систему управления базами данных для таких предприятий, как АО «НИКИЭТ», важна не только с позиций обеспечения технологической независимости и защиты от потенциальных внешних уязвимостей. СЭД для таких клиентов – критически важная информационная система, которая в любой промежуток времени должна функционировать стабильно, обеспечивать сохранность информации и доступность всего имеющегося инструментария и функций. Именно поэтому в рамках проекта мы особое внимание уделяли обеспечению отказоустойчивости работы СЭД на новой СУБД и минимизации рисков утраты данных. Реализованный на Postgres Pro кластер с механизмами резервного копирования продемонстрировал необходимую степень отказоустойчивости и требуемую работоспособность. БД СЭД «ДЕЛО» на резервном сервере регулярно синхронизируется с актуальной базой данных системы на основном сервере. Максимально допустимый временной промежуток, за который возможна потеря данных (в маловероятном случае критичных сбоев в работе основного сервера), составляет не более 15 минут», – отметил генеральный директор ООО «ЭОС Софт» Андрей Козлов.

«Основные трудности при миграции с Oracle на Postgres Pro вызвала выгрузка 2 ТБ документов, хранящихся в СЭД, из БД Oracle, во внешнее хранилище. Проблема была решена специалистами ЭОС. Они разработали утилиту, которая позволила выполнить выгрузку за приемлемое время и без потери данных. Со стороны СУБД необходимо было реализовать отказоустойчивое и надежное решение в режиме stand by, и специалисты РДТЕХ справились с этой задачей опережая сроки», - сказал Илларион Линде.

По словам представителя АО «НИКИЭТ», с учетом того, что у специалистов компании за плечами опыт работы с десятками разных СУБД, в ходе недолгой эксплуатации исключительных отличий между СУБД коллеги для себя не отметили. «В части производительности есть просадка, но, как говорится: «Москва не сразу строилась», Oracle развивал весь мир на протяжении 40 лет, у российского рынка будущее впереди», - отметил Илларион Линде.

«Проект миграции СЭД «Дело» – один из первых в череде проектов миграции промышленных приложений с Oracle на Postgres Pro. Участие РДТЕХ заключалось в подготовке инфраструктуры со стороны СУБД – баз данных требуемой конфигурации, настройке мониторинга и резервирования. При подготовке проекта был создан экспериментальный стенд и проведено предварительное тестирование предлагаемого подхода. Это стало основой успешной реализации проекта миграции», – сказала генеральный директор АО «РДТЕХ» Светлана Иванова.