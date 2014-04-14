«Сумма Телеком» будет развивать ГЛОНАСС-технологии в Дагестане Cетевой оператор в сфере навигационной деятельности «Сумма Телеком» принимает участие в реализации государственной программы «Комплексное внедрени

«Сумма Телеком» подключила службу скорой медицинской помощи в Чебоксарах к системе ГЛОНАСС-мониторинга «Сумма Телеком» подключила службу скорой медицинской помощи города Чебоксары к системе ГЛОНАСС

«Сумма Телеком» подключила автопарк Универсиады к системе ГЛОГНАСС/GPS-мониторинга «Сумма Телеком» через созданный совместно с Правительством Республики Татарстан «Региональный

«Сумма Телеком» расширяет свое присутствие в Дагестане Федеральный оператор связи «Сумма Телеком» запустил сеть широкополосного доступа в интернет по технологии FTTB («оптика д

Россия: передел 4G-частот отменяется о ГКРЧ оказалась бы в сложном положении. Несмотря на подачу ряда апелляций на вердикт суда по иску «Сумму Телеком», судебный пристав возбудил исполнительное производство. ГКРЧ просило Арбитражн

Пропавший судебный пристав может забрать 4G-частоты у Yota, «Ростелекома» и МТС полнительного производства по собственному решение от 12 июля. Тогда суд удовлетворил иск компании «Сумма Телеком» к Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) и обязал вернуть компании п

РНТ и «Сумма Телеком» предлагают внедрять на всех этапах транспортно-логистической цепи решения по автоматизации перевозки грузов дались ключевые приоритетные задачи АТЭС на ближайшие годы. Одной из таких задач является формирование надежных транспортно-логистических цепочек. Компании «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) и «Сумма Телеком» на заседании делового консультационного совета АТЭС выступили с инициативой внедрения на всех этапах транспортно-логистической цепи комплексного решения по автоматизации перевозк

Yota вступила в войну за свои 4G-частоты а Yota) подала апелляцию на июльское решение Арбитражного суда Москвы, вынесенное по иску компании «Сумма Телеком». Тогда суд обязал Государственную комиссию по радиочастотам (ГКРЧ) выдать «Сум

Разворот: Магомедов добился права на 4G-частоты Yota, МТС и «Ростелекома» Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «Сумма Телеком» к Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Суд обязал комиссию выдать компании на всей территории России 5 полос частот общей шириной 70 МГц в диапазоне 2,5 — 2,7 ГГц дл

«Сумма Телеком» запускает сеть ШПД в Краснодаре Федеральный оператор связи «Сумма Телеком» запускает в коммерческую эксплуатацию сеть широкополосного доступа в Краснодаре. Таким образом, компания завершила первый этап реализации стратегии регионального развития, открыв

«Петер-Сервис» поставит конвергентный биллинг оператору «Сумма Телеком» ервис» заключила контракт на поставку комплекса программных продуктов федеральному оператору связи «Сумма Телеком». «Сумма Телеком» строит в России мультисервисные сети по технологии FTT

«Сумма Телеком» выходит на украинский рынок ШПД С 1 декабря 2009 г. компания «Укртранссеть», входящая в состав группы «Сумма Телеком» (Россия), начала предоставлять услуги скоростного широкополосного доступа в ин

«Сумма Телеком» запустила услугу ШПД в Ростове-на-Дону Федеральный оператор связи «Сумма Телеком» расширяет региональную сеть широкополосного доступа в интернет. С 15 октября у

Топ-менеджер «МегаФона» возглавил петербургский филиал «Суммы Телеком» Компания «Сумма Телеком», занимающаяся строительством и развитием телекоммуникационных сетей в регионах

Несостоявшийся четвертый сотовый оператор ушел в провода Компания «Сумма Телеком» объявила о своих планах по строительству сетей широкополосного доступа в интер

«Сумма Телеком» приобрела петербургского оператора «Северен-Хоум» Компания «Сумма Телеком», занимающаяся строительством и развитием современных телекоммуникационных сете

«Сумма Телеком» расширяет сеть ШПД в России Федеральный интернет-провайдер «Сумма Телеком» объявил о начале второго этапа строительства сети широкополосного доступа в ре

«Сумма Телеком» приобрела инфраструктуру Effortel в Ростове-на-Дону Компания «Сумма Телеком», в рамках стратегии регионального развития на 2009 г., приобрела волоконно-опт

Топ-менеджер из «Мегафона» перешел в «Сумму Телеком» Директором филиала компании «Сумма Телеком» в Санкт-Петербурге назначен Виталий Лейкин, ранее возглавлявший мурманское отделение «Мегафона». В телекоммуникационной отрасли Виталий Лейкин работает с 1998 г. Так, с 1998 по 2

«Сумма Телеком» запустит услугу ШПД в 10 регионах РФ Компания «Сумма Телеком» объявила о запуске регионального проекта по созданию мультисервисной телекомму

«Сумма Телеком» выходит на петербургский рынок ШПДИ В Петербурге предоставлением на основе волоконно-оптической сети услуг широкополосного доступа к интернету (ШПДИ) в ближайшее время активно займется московский оператор «Сумма Телеком». По имеющейся информации, сейчас в Петербурге оператор строит опорную сеть широкополосного доступа и планирует активно работать как на рынке услуг для корпоративных клиентов, так

«Сумма Телеком» не пускает «Скай Линк» в GSM зьохранкультуры) на решение суда первой инстанции о наложении обеспечительных мер по иску компании «Сумма Телеком». К рассмотрению дела на стороне Россвязьохранкультуры была привлечена Федераль

"Сумма Телеком" готовит жалобу в кассационную инстанцию по делу о GSM-конкурсах Компания "Сумма Телеком" планирует подать кассационную жалобу в Арбитражный суд Московского округа на о

"Скай Линк" остановил "Сумму Телеком" и вынесенного на прошлой неделе решения Девятого арбитражного апелляционного суда по иску компании «Сумма Телеком» к Федеральной службе по надзору в сфере связи, массовых коммуникаций и охране

«Сумма-Телеком» вновь перешла дорогу «Билайну» Компания «Сумма Телеком» приобрела якутского альтернативного оператора «Эсотел-Рустелеком», оказывающег

«Сумма Телеком» купила якутского оператора «Эсотел-Рустелком» Компания «Сумма Телеком», российский оператор связи нового поколения, объявляет о покупке ООО «Эсотел-Р

«Сумма Телеком» строит WiMAX для Шойгу? Самый загадочный российский оператор связи «Сумма Телеком» понемногу приподнимает покровы. На днях на специально подготовленной площадке

«Сумма Телеком» протестировала мобильный WiMax в области решений для сетей связи следующего поколения, объявила о завершении тестирования собственного оборудования стандарта WiMAX 802.16e («мобильный WiMAX») на площадке, организованной компанией «Сумма Телеком» в Московской области (г. Ногинск). «Сумма Телеком» выбрала поставщика решений WiMAX 802.16e для тестирования на основе конкурса. В качестве критериев рассматривались харак

Скандал: "Скай Линк" и Tele2 могут лишиться частот Во вторник, 20 ноября, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании "Сумма Телеком" к Федеральной службе по надзору в сфере связи, массовых коммуникаций и охране

«Сумма Телеком» объявила о получении новых лицензий Компания «Сумма Телеком», российский оператор связи нового поколения, сообщила о получении компанией новых лицензий на услуги связи и передачи данных. Среди новых лицензий: лицензия на услуги междугородн

Назначен генеральный директор "Суммы Телеком" Совет директоров компании "Сумма Телеком" назначил генеральным директором компании Алексея Шереметьева, сообщает РБК. Ра

Судьбу GSM в России решат лингвисты Во вторник, 30 октября, в Арбитражном суде Москвы состоялись слушания по иску компании "Сумма Телеком" к Федеральной службе по надзору в сфере связи, массовых коммуникаций и охране

Арбитраж перенес рассмотрение иска "Суммы Телеком" к Россвязьохранкультуре Арбитражный суд г.Москвы перенес на 13 ноября рассмотрение иска компании "Сумма Телеком" к Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций, связи и охране культурного наследия (Россвязьохранкультура) РФ о признании недейств

«Сумма Телеком» меняет генерального директора Генеральный директор "Суммы Телеком" Сергей Кошкин покидает свой пост, но остается в холдинге "Сумма Капитал". Как сообщил CNews официальный представитель "Суммы Телеком Игорь Рябов, г-н Кошкин дорабатывает п

Суд назначил на 23 октября слушания по иску «Суммы Телеком» к Россвязьохранкультуре Арбитражный суд г.Москвы назначил на 23 октября 2007г. основные слушания по иску компании "Сумма Телеком" к Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций, связи и охране культурного наследия (Россвязьохранкультура) о признании недействите

Суд объявил перерыв в слушаниях по иску "Суммы Телеком" Арбитражный суд г.Москвы объявил перерыв до 2 октября с.г. в предварительных слушаниях по иску ООО "Сумма Телеком" к Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массов

«Сумма Телеком» строит магистральную радиорелейную сеть в Дагестане Компания «Сумма Телеком» приступила к завершающему этапу строительства магистральной радиорелейной лини

Иск “Суммы Телеком” к Россвязьохранкультуре рассмотрят 25 сентября Исковое заявление компании “Сумма Телеком” о признании недействительными ненормативных правовых актов государственного органа (приказов Россвязохранкультуры) принято к производству Арбитражным судом г. Москвы. Судебное за

«Сумма Телеком» направила в арбитраж иск к Россвязьохранкультуре Компания «Сумма Телеком» направила в Арбитражный суд г. Москвы еще один иск к Россвязьохранкультуре и х