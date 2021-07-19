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MIG
Metromedia International Group



19.07.2021 «Ростелеком» заплатил 730 миллионов за оператора с трагической судьбой 1
29.09.2020 Как семья покойного соратника Березовского лишила американцев постсоветского сотового оператора 26
19.08.2016 История связи: Как постсоветские инвесторы вместе с арабами строили сотовый мегахолдинг 1
03.06.2016 Расследование: с кем «не поделил» активы новый партнер российского спутникового оператора 16
30.05.2016 Российский ТВ-оператор нашел партнера для зарубежной экспансии 2
10.08.2011 АФК “Система” нашла LTE-частоты для МТС 2
13.08.2007 Американцев призывают не расставаться с грузинской связью 2
24.07.2007 Партнер Березовского отберет у американцев грузинского сотовика 2
26.12.2006 Грузины отобрали у американцев платное ТВ 3
07.12.2006 Партнер Березовского требует с Metromedia $1 млн 9
01.12.2006 Американский суд не пустил грузин на родину 9
09.11.2006 "Телекоминвест" продал 29% акций "ПетерСтар" "дочке" своего акционера 1
30.10.2006 Грузинские активы довели до преднамеренного банкротства 2
06.10.2006 Американцы продали грузинскую связь 2
31.07.2006 MIG уходит из России в Грузию 2
22.05.2006 Чистая прибыль "ПетерСтара" выросла в 2005 г. на 34% 1
01.03.2006 Платное ТВ в России поделили на троих 1
22.12.2005 Российских сотовиков задержали при переходе госграницы 1
02.08.2005 Pisces завершила покупку "ПетерСтара" 1
28.03.2005 Киргизы-революционеры разграбили сотовика-монополиста 1
11.03.2005 Билл Гейтс - самый состоятельный землянин 1
17.02.2005 Альтернативную связь поделят на двоих? 2
16.02.2005 Metromedia согласилась продать "ПетерСтар" за $212 млн. 1
15.02.2005 Основной акционер "ПетерСтар" купил грузинский актив 1
11.01.2005 Покупателей Metromedia стало меньше 3
15.11.2004 Тайна "МегаФона" раскрыта 1
05.11.2004 Долги вынуждают американцев расстаться с "Петерстаром" 9
05.11.2004 Metromedia продает "ПетерСтар" 3
12.07.2004 Metromedia продает свой европейский радиобизнес за $14,25 млн. 1
17.06.2004 "Система" выведет на рынок Петербурга собственного оператора фиксированной связи 3
19.03.2004 "Петерстар" купил Псковскую ГТС 1
27.10.2003 Сеть CDMA2000 1x появится в Азербайджане 1
06.08.2003 "Альфа-Эко" купила телекоммуникационные активы LV-Finance 1
10.02.2003 Акции петербургского кабельного оператора "ТелеПлюс" выставлены на продажу 1
31.07.2002 "РОСНЕТ" осваивает "космическое" пространство 1
24.05.2002 Metromedia попросила защиты от кредиторов в связи с грозящим ей банкротством 1
23.04.2002 Metromedia объявила дефолт по $975-миллионному займу 5
10.04.2002 Metromedia Fiber Network теряет клиентов 1
03.04.2002 Metromedia объявила дефолт по выплате процентов по облигациям и заменила руководство 2
27.09.2001 Metromedia получила отсрочку в возвращении $50 млн. долга 1

Публикаций - 44, упоминаний - 131

MIG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1106 7
АФК Система ПАО 1567 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6093 5
Ростелеком - Связьинвест 1614 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7513 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7332 3
Комстар ОТС - МТУ-Информ 134 2
Комстар ОТС - Телмос 96 2
МегаФон ПетерСтар 261 2
СкайЛинк - Skylink 973 2
Apple Inc - Эппл Рус 9247 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8137 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 31 1
Ростех - Ростехнологии 2248 1
Yahoo! 2827 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1372 1
Gtel 17 1
АльянсТелеком 8 1
Питерская группа связистов 153 1
MagtiCom - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 38 1
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 37 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG 27 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
LV Finance Group - ЛВ Финанс 51 2
Русагро Группа Компаний 168 1
Альфа-Групп 573 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 17 1
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 27 1
РУСАЛ - Объединённая компания 32 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 183 1
The Walt Disney Company 393 1
Salford Capital Partners 1 1
Caucuscom Ventures 3 1
Sun Capital 1 1
Сбербанк Инвестиции 9 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2559 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1703 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 684 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1789 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 2
3G - Стандарт мобильной связи 4677 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4039 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 224 1
Абрамович Роман 29 1
Саакашвили Михаил 13 1
Рейман Леонид 949 1
Патаркацишвили Бадри 10 1
Джохтаберидзе Гия 3 1
Kluge John - Клюге Джон 4 1
Жмотова Лиана 1 1
Шеварнадзе Эдуард 2 1
Гудавадзе Инна 1 1
Окруашвили Ираклий 1 1
Акопьян Артур 18 1
Шалманов Сергей 184 1
Грузия 952 13
США - Делавэр 106 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 564 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 837 3
Великобритания - Виргинские Острова 161 3
Россия - Российская федерация - РФ 74693 2
Армения - Республика 965 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 729 2
Грузия - Тбилиси 65 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11289 2
Европа Восточная 2590 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 25130 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8748 2
Ливан - Ливанская Республика 97 1
Ирак - Республика 344 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 172 1
Молдавия - Республика Молдова 603 1
Таджикистан - Республика 664 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 394 1
Латинская Америка 1097 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1138 1
Грузинская ССР - Грузинская Советская Социалистическая Республика 2 1
Узбекистан - Республика 1174 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1252 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 324 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 546 1
Ближний Восток 2197 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 764 1
Украина 5033 1
Индия - Республика 3247 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10724 1
Беларусь - Белоруссия 2866 1
Казахстан - Республика 3661 1
Прибалтика - Балтия 1103 1
Карибский бассейн - Карибы 38 1
Великобритания - Лондон 1476 1
Total Telecom 180 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 310 1
Коммерсантъ - Издательский дом 719 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2001 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1037284, в очереди разбора - 939101.
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