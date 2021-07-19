Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MIG
Metromedia International Group
Публикаций - 44, упоминаний - 131
MIG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2559 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1703 1
|Абрамович Роман 29 1
|Саакашвили Михаил 13 1
|Рейман Леонид 949 1
|Патаркацишвили Бадри 10 1
|Джохтаберидзе Гия 3 1
|Kluge John - Клюге Джон 4 1
|Жмотова Лиана 1 1
|Шеварнадзе Эдуард 2 1
|Гудавадзе Инна 1 1
|Окруашвили Ираклий 1 1
|Акопьян Артур 18 1
|Шалманов Сергей 184 1
|Total Telecom 180 2
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 310 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 719 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2001 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1037284, в очереди разбора - 939101.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1037284, в очереди разбора - 939101.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru