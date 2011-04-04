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МТС Комстар ОТС Комстар Объединенные Телесистемы ТензорТелеком

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.04.2011 МТС внедрила сервис «Единая корпоративная сеть FMC» в компании «Славнефть-ЯНОС» 1
15.03.2011 Россия: совокупная стоимость закрытых M&A-сделок в ТМТ-секторе в 2009-2010 гг. превысила $20,8 млрд 1
01.10.2010 До конца 2011 г. все бренды группы «Комстар» будут замещены брендом МТС 1
06.04.2010 «Комстар» разберется с зоопарком технологий 1
16.02.2010 «Комстар-Регионы» приобрел ярославского оператора «ТензорТелеком» за 220 млн руб. 1
05.06.2007 В Ярославле за дорогами будут следить с помощью IP-видеонаблюдения 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 3
МТС - Комстар ОТС Регионы - Пензенские телекоммуникации - Пенза Телеком 5 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 2
Pin Group - Пин групп - Райнет - Антхилл - Курорт-Телеком 11 1
Оверта ТК - Оверта Телекоммуникационная компания 7 1
МТС - Комстар ОТС - Конверсия-Связь 15 1
МегаФон - Синтерра Урал - ТК-Урал - Телефонная компания Урал 38 1
ВымпелКом - Поларком 17 1
Ростелеком 10948 1
МегаФон 10742 1
Dell EMC 5180 1
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VK - Mail.ru Group 3602 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 1
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 143 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
МТС - Комстар ОТС Регионы - УТК - Уральская Телефонная Компания - 19 1
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 1
Ниеншанц Хоум 54 1
Ниеншанц Телеком 8 1
Zynga Game Network 133 1
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 1
MIG Telecom - МИГ Телеком 16 1
ВымпелКом - Билайн - Форатек - Форатек Технологии - Форатек Коммуникейшн - Форатек Коммуникейшенс - Форатек Системс - ИнформКом 17 1
МВД РФ - ГОССМЭП ФГУП - Государственное специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие 3 1
UFG Asset Management 11 1
Связной ГК 1401 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
UFG Private Equity 39 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 2
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Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 2
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
HRM - Расчет отпуска 873 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 1
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 136 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 92 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 785 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 1
Сетевые решения - LANBilling АСР - Автоматизированная система расчетов 10 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
МТС Коннект - MTS Connect 49 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
DSSL Trassir 40 1
МТС Бонус 17 1
Лобанов Денис 47 1
Поповский Александр 93 1
Приданцев Сергей 149 1
Кореш Виктор 83 1
Холодный Андрей 12 1
Ежов Олег 1 1
Артемьева Ирина 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 4
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 350 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка 51 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Аренда 2687 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Due diligence - Дью-дилидженс - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования - Tech Due Diligence 67 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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