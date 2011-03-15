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МТС Комстар ОТС Регионы Пензенские телекоммуникации Пенза Телеком

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.03.2011 Россия: совокупная стоимость закрытых M&A-сделок в ТМТ-секторе в 2009-2010 гг. превысила $20,8 млрд 3
28.10.2010 «Комстар» принял решение о присоединении 16 дочерних компаний в рамках реорганизации региональных активов 1
01.10.2010 До конца 2011 г. все бренды группы «Комстар» будут замещены брендом МТС 1
15.06.2010 «Комстар-Регионы» приобрел оператора «Пенза Телеком» 3

Публикаций - 5, упоминаний - 9

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ТензорТелеком 7 2
МегаФон - Синтерра Урал - ТК-Урал - Телефонная компания Урал 38 1
ВымпелКом - Поларком 17 1
Ростелеком 10948 1
МегаФон 10742 1
Dell EMC 5180 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 1
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 143 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 1
Ниеншанц Хоум 54 1
Ниеншанц Телеком 8 1
Zynga Game Network 133 1
МТС - Комстар ОТС Регионы - Ивановский кабельные сети 2 1
МТС - Комстар ОТС Регионы - ТВК-Север - ТВК-Союзная - ТВК-Сейм - ТВК-Курск - ТВК-Интернет - ТВК-Центр 2 1
МТС - Комстар ОТС Регионы - Транк 19 1
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 1
ВымпелКом - Билайн - Форатек - Форатек Технологии - Форатек Коммуникейшн - Форатек Коммуникейшенс - Форатек Системс - ИнформКом 17 1
МТС - Комстар-ОТС - Руслан-ТВ 2 1
Pin Group - Пин групп - Райнет - Антхилл - Курорт-Телеком 11 1
UFG Asset Management 11 1
Связной ГК 1401 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
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UFG Private Equity 39 1
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
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Data monetization - Монетизация данных 1965 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Triple Play - triple-play - высокоскоростной доступ в интернет, кабельное телевидение и телефонная связь по одному кабелю 103 1
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Аксессуары 4282 1
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Сетевые решения - LANBilling АСР - Автоматизированная система расчетов 10 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
МТС Коннект - MTS Connect 49 1
МТС Бонус 17 1
Поповский Александр 93 1
Кореш Виктор 83 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 498 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Россия - ПФО - Пензенская область 637 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
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Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 1
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Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 183 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка 51 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Курортный район 22 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Аренда 2687 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Due diligence - Дью-дилидженс - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования - Tech Due Diligence 67 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
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