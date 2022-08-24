МТТ представил обновленную версию VoiceBox

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, представил обновленную версию платформы голосовых роботов VoiceBox. Релиз включает в себя ряд доработок, которые сделают использование сервиса еще более удобным, функциональным и эффективным для бизнес-клиентов. Об этом CNews сообщили представители МТТ.

В новой версии VoiceBox 1.5 добавлена следующая функциональность: новый блок «Скрипт»; сокращение пауз при распознавании ответов пользователей; фильтрация в разделе «Мои кампании»; автоматическое форматирование телефонного номера и другие полезные функции.

Новый блок «Скрипт» позволяет создавать более сложные логики сценария, такие как математические вычисления и логические преобразования в рамках сценария, приведение данных в нужный вид для корректной передачи статуса звонка или другой информации в CRM-систему.

В новой версии голосовой помощник VoiceBox быстрее анализирует ответы и почти не делает пауз в диалоге с абонентами. В результате разговор с голосовым помощником звучит так же естественно, как с человеком. Для этого разработчики добавили обработку промежуточных результатов речи.

Также появилась быстрая фильтрация в разделе «Мои кампании». Теперь можно быстро и удобно находить уже реализованные голосовым помощником активности. Для этого нужно ввести в строку поиска название, дату и другие значения и таким образом легко и быстро найти в списке предыдущие кампании.

Для удобства клиентов разработчики добавили функцию автоматического форматирования телефонного номера. Клиент может использовать следующие доступные форматы номеров телефонов: с «+7», «7», «8», без «8» и «7», с пробелами, скобками и тире. МТТ на своей стороне приведет номер в нужный формат.

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«Новый функционал мы разработали, ориентируясь на запросы наших пользователей, — сказал директор по продукту МТТ Иван Артемьев. — Теперь собирать сценарии, по которым VoiceBox будет обрабатывать звонки, отправлять сообщения и готовить отчеты, станет намного проще и продуктивнее».

VoiceBox — это сервис автоматизации голосовых коммуникаций с клиентами, который МТТ запустил в 2020 г. В настоящее время он особенно востребован в таких отраслях, как e-commerce, delivery, edtech, fintech, medtech и др.

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АО «МТТ» («Межрегиональный транзиттелеком») – 100% дочерняя компания ПАО «МТС», является провайдером интеллектуальных решений для бизнеса. Сегодня в портфель компании МТТ входят услуги по облачным коммуникациям для частных лиц и корпоративных заказчиков («МТТ Бизнес»), ИСС, нумерация 8–800, мобильная связь (MVNO) и платформа развития виртуальных операторов связи (MVNE), традиционная МГ/МН связь для частных лиц и организаций и др.