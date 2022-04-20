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Сеть клиник «Альфа-центр здоровья» приняла на работу цифрового сотрудника

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, с помощью голосового робота VoiceBox автоматизировал клиентские коммуникации для сети многопрофильных медицинских центров «Альфа-центр здоровья», представленной в 12 городах России. Цифровой помощник от МТТ позволяет сотрудникам «Альфа-центр здоровья» более эффективно управлять занятостью врачей. Об этом CNews сообщили представители МТТ.

В рамках предложенного МТТ сценария голосовой ассистент дозванивается до посетителей накануне их визита в клинику, напоминает о записи к врачу, подтверждает ее или своевременно отменяет, если планы пациентов изменились. Кроме того, цифровой помощник формирует отчет, в котором отражает освободившиеся временные слоты в расписании медицинских специалистов. Сотрудники в любой момент могут выгрузить результаты обзвона и скорректировать занятость докторов.

Во время диалога голосовой помощник интересуется, нужна ли пациенту дополнительная помощь. По статистике только 3% запрашивают обратную связь от оператора, в остальных случаях с задачами успешно справляется голосовой ассистент.

«Согласно нашему исследованию, 56% российских компаний среднего бизнеса заинтересованы в автоматизации взаимодействия с клиентами. Среди них значительную долю занимают медицинские центры, что легко понять, если представить, какое количество людей ежедневно записываются на прием к врачу, а потом отменяют или переносят визит. На помощь администраторам клиник приходит наш цифровой помощник: он экономит время сотрудников колл-центра, своевременно выявляет свободные слоты в графике врачей и предлагает их другим пациентам», – сказал коммерческий директор МТТ Рамиль Биккужин.

«Раньше, до запуска цифрового помощника, минимум 6% пациентов не являлись на прием по разным причинам, и это время оставалось напрасно занятым в расписании докторов. С внедрением системы обзвона около 60% слотов перезаписываются новыми пациентами, – отметил директор по информационным технологиям многопрофильных медицинских центров «Альфа-центр здоровья» Алексей Беляков. – Мы ценим то, что голосовой робот снял с наших сотрудников часть рутины по обзвону и позволил сосредоточиться на решении более сложных задач, что в конечном итоге повысило продуктивность работы».

Ранее МТТ сообщала об успешных кейсах применения конструктора голосовых операторов VoiceBox в медицинской сфере. Так, в сети лабораторий «Гемотест» цифровой помощник позволяет исключить «пустые» выезды медсестер на дом. Он опрашивает до 500 человек за 10 минут и выявляет тех, для кого услуга по какой-то причине уже не актуальна. Недавно цифровой помощник от МТТ взял на себя логическую обработку и интеллектуальную маршрутизацию звонков одной из крупнейших медицинских клиник в Комсомольске-на-Амуре – КГБУЗ «Городская больница» имени М.И. Шевчук министерства здравоохранения Хабаровского края. Это решение разгрузило колл-центр больницы и повысило качество работы с обращениями пациентов.

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Цифровизация

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АО «МТТ» (Межрегиональный ТранзитТелеком) – 100% дочерняя компания ПАО «МТС», является провайдером интеллектуальных решений для бизнеса. Сегодня в портфель компании МТТ входят услуги по облачным коммуникациям для частных лиц и корпоративных заказчиков («МТТ Бизнес»), ИСС, нумерация 8–800, мобильная связь (MVNO) и платформа развития виртуальных операторов связи (MVNE), традиционная МГ/МН связь для частных лиц и организаций и др.

«Альфа-центр здоровья» – это сеть многопрофильных клиник. Оказывает полный цикл амбулаторно-поликлинических и диагностических услуг по доступным ценам в удобное время. Более 10 лет работает на рынке частной медицины.

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