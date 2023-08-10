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Цифровизация Внедрения
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Цифровой ассистент от МТТ напомнит о приеме врача в Краснодаре

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал цифрового помощника для одного из ведущих Краснодарских медицинских центров. «Евромед» - сеть многопрофильных клиник, где работают специалисты по всем направлениям медицинской помощи. Клиника состоит из семи филиалов, имеет собственную лабораторию.

Ежедневно на прием к медицинским специалистам записываются сотни пациентов, посещение которых необходимо подтвердить или отменить, чтобы более эффективно управлять временем врачей. Раньше процедурой подтверждения занимались сотрудники колл-центра, которые тратили на звонки по пять-восемь часов в день, теперь с этой задачей в два раза быстрее справляется цифровой помощник. Об этом CNews сообщили представители МТТ.

Накануне визита он заранее напоминает о записи, подтверждает ее или своевременно отменяет, если планы пациентов изменились. Также цифровой помощник создает отчет, в котором отражает освободившееся время в расписании медиков. Сотрудники могут выгрузить результаты обзвона и скорректировать занятость медперсонала.

Голосовой ассистент осуществляет порядка 60% подтверждений, его вопросы понятны абонентам и воспринимаются позитивно. Если же пациенту нужна дополнительная информация, робот переключает его на оператора колл-центра.

«Голосовой помощник позволил автоматизировать и ускорить процесс подтверждения записи. Отчеты по обработанным звонкам показывают результативность работы голосового помощника: он существенно оптимизировал работу с расписанием, снял нагрузку с операторов колл-центра, освободив их для принятия других запросов пациентов», – сказала исполнительный директор клиники «Евромед» Анастасия Сулим.

«Подтверждение записи на прием – крайне важная задача для медицинских центров, от нее напрямую зависит явка пациентов, – отметил директор по продукту МТТ Илья Парахневич. – Голосовые ассистенты, внедренные МТТ уже в десятках клиник, являются лучшим решением для таких напоминаний. Роботы обеспечивают максимальную явку, при этом экономя сотни человеко-часов сотрудников, которые можно потратить на решение более сложных задач пациентов».

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АО «МТТ» («Межрегиональный транзиттелеком») – провайдер решений для бизнеса, является 100% дочерней компанией цифровой экосистемы ПАО «МТС». Сегодня в портфель компании МТТ входят: виртуальная АТС, нумерация 8-800, голосовые роботы VoiceBox, сервисы коммуникационной платформы МТС Exolve, такие как обратный звонок, кол-трекинг, защита номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера, месседжинг и др.

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