Голосовой робот от МТТ помог судоходной компании

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал и подключил голосового робота на платформе VoiceBox для «Тюменской судоходной компании». В первые же недели использования голосовой помощник от МТТ снизил нагрузку на операторов «первой линии» на 95%. Об этом CNews сообщили представители МТТ.

«Тюменская судоходная компания» работает в сфере аренды теплоходов для мероприятий и речных прогулок в регионе. В разгар летнего сезона в компанию поступает более 5000 звонков в месяц, которые раньше обрабатывали операторы входящей линии, затрачивая на это по 12 часов в день, включая выходные дни, что приводило к высокой нагрузке и потере части звонков. Теперь же голосовой помощник от МТТ взял на себя ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, такие как: расписание речных прогулок, стоимость билетов и местонахождение компании. Это позволило не только на 95% снизить нагрузку на сотрудников компании, но и ускорить процесс обработки звонков и улучшить качество обслуживания. Оставшиеся 5% звонков с наиболее важными вопросами переводятся на оператора для более детальной обработки.

«Цифровой помощник может отвечать на 50 звонков одновременно, благодаря чему удается достичь высокой скорости и качества обработки звонков, – сказала заместитель генерального директора по связям с общественностью «Тюменской судоходной компании» Ольга Лузина. – Раньше сотрудники тратили большое количество времени на часто задаваемые вопросы, в это время кто-то с более важным запросом мог ожидать на линии, теперь же все клиенты оперативно получают поддержку менеджеров. Платформа позволяет удобно и быстро корректировать сценарий через личный кабинет, например, актуализировать расписание, если изменились погодные условия».

«Благодаря высокой пропускной способности нашего цифрового помощника клиенты «Тюменской судоходной компании» оперативно получают обратную связь, – сказал руководитель проектного офиса МТТ Дмитрий Гордиенко. – В этом кейсе цифровой помощник почти полностью автоматизировал ответы на обращения и существенно оптимизировал расходы на клиентскую коммуникацию».

Платформа VoiceBoх от МТТ позволяет собрать уникального робота в зависимости от специфики и потребностей конкретной организации. При этом интерфейс платформы настолько прост, что работать в нем может любой специалист без навыков программирования.

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АО «МТТ» («Межрегиональный транзиттелеком») – провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, является 100% дочерней компанией цифровой экосистемы ПАО «МТС». Сегодня в портфель компании МТТ входят: виртуальная АТС, нумерация 8–800, голосовые роботы VoiceBox, сервисы коммуникационной платформы МТС Exolve, такие как обратный звонок, кол-трекинг, защита номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера, месседжинг и др.