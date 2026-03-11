Получите все материалы CNews по ключевому слову
Гордиенко Дмитрий
СОБЫТИЯ
Гордиенко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 865 7
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14800 4
|Бацан Марина 2 2
|Дубенецкий Дмитрий 2 1
|Сивоплясова Елена 1 1
|Румянцева Марина 8 1
|Рябинина Лариса 1 1
|Лузина Ольга 1 1
|Жданов Евгений 2 1
|НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 142 1
|НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 61 1
|CNews FORUM Кейсы 282 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424515, в очереди разбора - 726872.
Создано именных указателей - 191504.
