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Голосовой робот МТТ поможет поздравить радиослушателей

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал и подключил голосового робота на платформе VoiceBox для радиостанции «Радио России «Урал» в Екатеринбурге. Теперь заявки радиослушателей на поздравление в прямом эфире принимает цифровой ассистент – по специально выделенному номеру телефона. Об этом CNews сообщили представители МТТ.

Голосовой робот приветствует радиослушателя, уточняет из какого города поступил звонок, интересуется, кого поздравить и какую песню поставить в качестве поздравления, причем все это он делает голосами популярных радиоведущих.

Всю информацию о звонке цифровой помощник фиксирует и передает в мессенджеры в текстовом виде, что обеспечивает сотрудникам радиостанции удобство и надежность работы сервиса. Голосовой помощник начал работу в начале сентября 2023 г., за месяц он принял поздравления и пожелания более чем от 400 человек, при этом количество звонков увеличивается с каждым днем.

«Самое главное, что у наших слушателей появилась возможность более оперативно оставить заявку. Раньше для этого необходимо было написать бумажное письмо или отправить сообщение на e-mail. Сейчас достаточно совершить один звонок, – сказала Лариса Рябинина, ведущая программы «День-деньской». – Также помощник экономит время работы с заявками сотрудникам: больше не нужно вручную принимать звонки, расшифровывать их, сейчас все это делает искусственный интеллект и справляется с этим иногда лучше живого человека».

«Наши голосовые помощники сегодня применяются в совершенно разных отраслях и сценариях, от медицины до газовой промышленности, – отметил руководитель проектного офиса МТТ Дмитрий Гордиенко. – Мы очень рады, что теперь он помогает слушателям радиостанции отмечать особые события в их жизни, поздравлять своих близких и создавать хорошее настроение».

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АО «МТТ» («Межрегиональный транзиттелеком») – провайдер решений для бизнеса, является 100% дочерней компанией цифровой экосистемы ПАО «МТС». Сегодня в портфель компании МТТ входят: виртуальная АТС, нумерация 8–800, голосовые роботы VoiceBox, сервисы коммуникационной платформы МТС Exolve, такие как обратный звонок, кол-трекинг, защита номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера, месседжинг и др.

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