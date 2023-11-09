МТТ разработал голосового робота на платформе VoiceBox для Fun&Sun

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал голосового робота на платформе VoiceBox для российской туристической компании Fun&Sun.

Цифровой помощник помогает осуществить бронирование тем, кто зашел на сайт и оставил заявку, но по каким-то причинам не завершил покупку. В этом случае робот перезванивает, чтобы уточнить – актуально ли приобретение тура и в случае положительного ответа, переводит абонента на менеджера по продажам. После запуска голосового помощника конверсия лидов в заявки увеличилась на 5%, а время, которое менеджеры тратили на выявление потребностей клиента, сократилось на 30%.

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Благодаря интеграции с CRM-системой все данные о звонках мгновенно попадают к менеджерам для анализа и дальнейшей работы с заявками. По статистике продолжить диалог с экспертом соглашаются более 60% абонентов.

«Благодаря цифровому решению, которое мы разработали для Fun&Sun, еще больше туристов смогут отправиться в путешествие и получить положительные эмоции, – сказал директор по продажам и обслуживанию МТТ Костас Дубосас. – Автоматизация работы с онлайн-покупкой тура – это один из наглядных примеров того, как цифровые сервисы МТТ помогают бизнесу выстроить быструю и эффективную коммуникацию с клиентами».