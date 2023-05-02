МТТ присоединился к антифроду «большой четверки»

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, присоединился к верификационной схеме взаимодействия по антифроду, созданной российскими операторами мобильной связи для борьбы с телефонными мошенниками, использующими подставные номера.

Ранее телеком-операторы «большой четверки» внедрили платформы, которые обеспечивают защиту звонков от подмены нумерации со стороны телефонных мошенников. МТТ стал одним из первых В2В-операторов, который присоединился к проекту и вошел в верификационный контур «большой четверки», после чего фродовый трафик значительно сократился.

Теперь при звонках между абонентами МТТ и абонентами крупнейших мобильных операторов система устанавливает, совершается ли вызов реальными абонентами. Соединение происходит только при условии успешного прохождения верификации. Это защищает корпоративных клиентов МТТ от нелегального использования принадлежащих им номеров со стороны злоумышленников, а также исключает возможность подставлять номера операторов «большой четверки» при звонках клиентам компании.

«Присоединение МТТ к антифрод-платформам крупнейших операторов связи — это важная инициатива со стороны МТТ и еще один шаг к повышению безопасности услуг для наших корпоративных заказчиков, что особенно актуально для клиентов из банковского сектора, которые используют номера 8800 от МТТ, — сказал директор департамента по взаимодействию с операторами связи МТТ Юрий Безлепкин. — Мы продолжаем работать над повышением качества наших услуг и защитой наших клиентов от фродового трафика».

Интеграция с системами операторов «большой четверки» — это часть антифрод-кампании, которую МТТ реализует в партнерстве с операторским сообществом и регулятором.