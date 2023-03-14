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В МТТ назначен генеральный директор

МТС объявила о назначении генеральным директором дочерней компании МТТ Рамиля Биккужина, ранее занимавшего пост коммерческого директора. Рамиль Биккужин приступит к новым обязанностям с 14 марта 2023 г.

Олег Алдошин, который возглавлял МТТ последний год, продолжит курировать деятельность компании в своей основной должности вице-президента по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС.

«Основной задачей Рамиля Биккужина на позиции генерального директора МТТ станет развитие инновационных цифровых продуктов для бизнеса, укрепление рыночных позиций и улучшение финансово-экономических показателей деятельности компании. Высокие управленческие компетенции и глубокая экспертиза в маркетинге и продажах позволят Рамилю Биккужину успешно продолжить реализацию прорывных проектов компании, в том числе платформы для создания коммуникационных сервисов МТС Exolve, – отметил Олег Алдошин, вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС.

Компания МТТ стала частью команды МТС в июне 2021 г., дополнив цифровую экосистему МТС и расширив географию сервисов обеих компаний. В настоящее время особое внимание уделяется развитию платформы коммуникационных сервисов МТС Exolve, созданной на базе решений МТТ.

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