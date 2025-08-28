МТС Exolve подключил услуги виртуальной АТС для «ДоброСтроя»

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, предоставил сервис ВАТС для одной из сетей гипермаркетов строительных и отделочных материалов, товаров для дома и интерьера «ДоброСтрой». Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

В рамках проекта МТС Exolve подключил «ДоброСтрой» к своей виртуальной АТС, а также выделил два городских и два федеральных номера 8-800.

Это позволит клиентам гипермаркета бесплатно обращаться в службу поддержки из любого региона России, а также упростит коммуникацию для жителей Астрахани и Астраханской области по городским номерам: они смогут получать консультации и информацию о товарах, услугах и заказах без ожидания и перебоев.

Подключение ВАТС обеспечило внутреннюю телефонию между офисами и магазинами «ДоброСтроя» в разных городах: теперь сотрудники могут связываться друг с другом с помощью коротких внутренних номеров, что повысило эффективность коммуникаций внутри компании.

«К нам поступают тысячи звонков в день, и для их обработки необходимо современное технологичное решение. Для нас важно не только предлагать широкий ассортимент строительных и отделочных материалов, но и обеспечивать высокий уровень сервиса. Благодаря внедрению ВАТС от МТС Exolve мы смогли усовершенствовать коммуникации с клиентами и сделать обращение в нашу службу поддержки еще более удобным и доступным из любого региона страны», – отметил ИТ-директор сети гипермаркетов «ДоброСтрой» Владимир Ананьев.

«Внедрение ВАТС позволяет бизнесу гибко и эффективно масштабировать инфраструктуру по мере своего роста, – отметил директор по продажам и обслуживанию МТС Exolve Костас Дубосас. – При необходимости «ДоброСтрой» сможет добавить номера, каналы и операторов за считанные минуты. Для ведущих в регионе гипермаркетов, специализирующихся на товарах для ремонта, строительства и отделки, развертывание нашего облачного решения – это шаг к повышению уровня обслуживания и оперативности взаимодействия с покупателями».

Помимо распространенных функций, таких как распределение входящих звонков, настройка голосового меню, распределение звонков по нужным специалистам, организация очереди, сохранение записи разговоров и других, ВАТС от МТС Exolve предоставляет более 40 инструментов для повышения продаж и автоматизации работы сотрудников и предлагает сервисы, не имеющие аналогов на рынке.

МТС Exolve продолжает развивать цифровые решения для бизнеса, предоставляя надежные и масштабируемые сервисы, способствующие росту и повышению качества обслуживания в компаниях по всей стране.