Ананьев Владимир


УПОМИНАНИЯ


28.08.2025 МТС Exolve подключил услуги виртуальной АТС для «ДоброСтроя» 1
25.01.2016 Новая технология InfoWatch Traffic Monitor защищает файлы AutoCAD 1
01.08.2013 Геотаргетинг оптимизирует затраты на рекламу 1
25.07.2013 Мобильный бизнес в России растет более чем на 100% в год 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ананьев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13649 1
X Corp - Twitter 2895 1
Yandex - Яндекс 8042 1
InfoWatch - Инфовотч 1060 1
Autodesk 619 1
Корус Консалтинг ГК 1282 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
АйТи 1416 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Google LLC 12066 1
Астерос Консалтинг 64 1
АйТи - Лаборатория корпоративной мобильности - Центр корпоративной мобильности компании 29 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 275 1
Лента - Утконос 178 1
American Airlines 87 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14277 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9092 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25092 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7054 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14212 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14176 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54848 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13144 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4744 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8895 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11643 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7263 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70288 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2912 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1126 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 555 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 529 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4809 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12521 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25412 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3951 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5007 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28556 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11838 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11868 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7772 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1318 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6011 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4276 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12633 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1126 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3009 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5518 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25193 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3873 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 479 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7223 1
Apple iPad 3896 1
Google Android 14449 1
Apple iOS 8096 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1753 1
Apple iPod 1538 1
Autodesk AutoCAD 349 1
Apple iPod Touch 746 1
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 84 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5077 1
Autodesk Developer Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 11 1
МТС RED Quest 1 1
Google Goggles 28 1
Microsoft MECM - Microsoft Endpoint Configuration Manager - Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection - Microsoft Endpoint Protection - Microsoft Endpoint DLP 299 1
Орлик Сергей 83 1
Сытин Дмитрий 56 1
Кимельман Константин 10 1
Коровкин Владимир 16 1
Мелузов Андрей 15 1
Марков Михаил 6 1
Ватутин Сергей 3 1
Пшехотская Екатерина 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152461 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52928 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18175 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6649 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7158 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5275 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11262 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 271 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50129 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5160 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6656 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1522 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1623 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8088 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2077 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 964 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1043 1
Harris Interactive 81 1
eMarketer 206 1
