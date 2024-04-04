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МТТ подключил голосового робота для «Академии Топ»

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал и подключил голосового робота для академии ИТ-образования для взрослых и детей – «Академии Топ». Голосовой робот информирует слушателей о запуске новых ИТ-курсов, наборе новых групп, расписании занятий и помогает выявить интерес к получению таких востребованных на рынке специальностей, как программист, тестировщик, инженер по разработке программного обеспечения, специалист по информационной безопасности, аналитик данных, системный аналитик.

После запуска голосового помощника конверсия лидов в заявки увеличилась на 7%, а время, которое менеджеры тратили на информирование студентов вручную, сократилось на 50%.

Благодаря интеграции с CRM-системой все данные о результатах звонков оперативно попадают к менеджерам для анализа и дальнейшей работы с теми, кто проявил интерес к обучению.

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«Голосовой робот от МТТ предоставляет доступ к актуальной информации о ближайших обучающих программах и других важных аспектах, причем делает это быстро, меньше чем за час обзванивая всех потенциальных слушателей, выявляя их потребности и интерес без привлечения наших сотрудников, – сказал руководитель отдела продаж «Академии Топ» Руслан Пуриков. – Такая оперативность позволила нам не только высвободить значительную часть времени менеджеров, но и увеличить конверсию из лида в заявку на 7%. Академия заинтересована в том, чтобы IT-компании приглашали студентов на практику, а также направляли своих сотрудников к нам на переподготовку».

«Мы рады, что благодаря работе нашего цифрового сотрудника еще больше людей смогут следить за актуальными событиями в академии и получить полезную и востребованную на рынке специальность, – сказал коммерческий директор МТТ Костас Дубосас. – Платформа «МТС Exolve» позволяет собрать уникального робота в зависимости от специфики и потребностей конкретной организации».

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