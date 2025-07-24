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Max Group


УПОМИНАНИЯ


24.07.2025 «МТС Exolve» обеспечил прозрачность коммуникаций для Max Group 1
02.06.2020 Max Group снизила затраты с помощью облака Mail.ru Cloud Solutions 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Max Group и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13487 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 385 1
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 139 1
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16598 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1036 1
МТС Exolve 88 1
Max Merch 1 1
Сочнев Игорь 1 1
Летунов Илья 49 1
Россия - РФ - Российская федерация 151231 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25099 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373960, в очереди разбора - 748612.
Создано именных указателей - 179103.
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