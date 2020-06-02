Max Group снизила затраты с помощью облака Mail.ru Cloud Solutions

Переход на облачные сервисы Mail.ru Cloud Soltuions (MCS) позволил компании Max Group повысить производительность ИТ-инфраструктуры и на 20% снизить ее совокупную стоимость.

Max Group оказывает услуги торгового маркетинга для крупнейших FMCG-компаний на российском рынке. Сервисом Max Merch для управления мерчандайзингом пользуются около 15 тысяч сотрудников, которые обслуживают более 98 тысяч торговых точек по всей стране и ближайшего зарубежья. Ежемесячно пользователи приложения генерируют более 0,5 ТБ важной для бизнеса информации: маршруты и задачи мерчандайзеров, схемы раскладки товаров, фотографии полок в магазинах, геолокация. Данные формируются в отчеты и выгружаются в личные кабинеты руководителей и ERP-систему компании.

Собственные вычислительные мощности и хостинг на выделенных физических серверах не могли позволить Max Group раскрыть полностью потенциал системы Max Merch. Для хранения растущего объема информации компании приходилось регулярно докупать оборудование.

Для повышения производительности сервиса Max Group перенесли нагрузку на платформу MCS. В рамках проекта компания развернула 5 виртуальных машин на базе openstack для собственной базы данных MariaBD, хранения бэкапов, поддержки back end и передачи информации между приложением и ERP. Облачная инфраструктура обеспечила быстрое масштабирование по мере накопления объема передаваемых данных. За счет организации сети с безлимитным трафиком с пропускной способностью 1 Гбит/с скорость обмена информацией между виртуальными машинами достигла необходимых показателей. Пользователи Max Merch отмечают более стабильную и быструю работы приложения.

Интеграция файловой системы с объектным облачным хранилищем S3 с неограниченным объемом позволила отказаться от регулярной закупки дополнительного «железа» для физических носителей. Новое хранилище обеспечило высокую скорость выгрузки фотографий, которые полевые сотрудники делают в приложении.

«За год эксплуатации облачных сервисов совокупная стоимость ИТ-инфраструктуры "Max Group" сократилась на 20%. Новые инструменты значительно повысили быстродействие и отказоустойчивость системы управления мерчандайзингом — приложение стало работать стабильно, а фотографии выгружаться без задержек. За счет работы с MCS нам удалось сократить время запуска новых проектов с 1 недели до 1 дня, так как теперь нам не требуется закупка собственного оборудования при увеличении нагрузки за счет новых проектов», – сказал Игорь Сочнев, IT-директор, Max Group.

«Платформа MCS позволяет не только обеспечить высокую скорость и производительность систем, но и оптимизировать расходы. Мы рады отметить, что за год сотрудничества с Max Group наши решения помогли компании сократить пятую часть затрат на инфраструктуру», — отметил Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions.

В планах Max Group расширение функциональных возможностей приложения. Для этого компания собирается перевести Max Merch на микросервесную архитектуру для перехода на контейнеры Kubernetes и финализировать миграцию в облачное хранилище MCS.