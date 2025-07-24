«МТС Exolve» обеспечил прозрачность коммуникаций для Max Group

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», ведущий разработчик коммуникационных решений для бизнеса, подключил услугу «Защита номера» для агентства Max Group, одного из игроков в сфере мерчандайзинга и торгового маркетинга. Об этом CNews сообщили представители «МТС Exolve».

В процессе своей деятельности Max Group осуществляет подбор персонала для оказания услуг по выкладке товара и других видов услуг в торговых сетях.

Чтобы повысить конфиденциальность коммуникаций с кандидатами на вакансию и избежать возможного спама, Max Group воспользовался сервисом по защите номера от «МТС Exolve».

Max Group подключил более 600 мобильных номеров от «МТС Exolve». Для общения с кандидатами используются виртуальные номера от «МТС Exolve» и благодаря этому, с помощью интеграции систем через «Телеком-API», сохраняется конфиденциальность. Таким образом внедрение сервиса позволило не только повысить уровень защиты, но и сохранить контактность и безопасность коммуникаций.

«Прозрачность и безопасность коммуникаций с нашими клиентами и партнерами — основа нашей репутации и эффективности. Благодаря решению от МТС Exolve мы не только сопровождаем процесс трудоустройства кандидата по всей цепочке, но и благодаря полученной статистике корректируем наши подходы для повышения успешности и качества нашей работы», — сказал коммерческий директор Max Group Алексей Чесалин.

«Наше решение «Защита номера», в силу своей гибкости, вариативности сценариев обработки звонка, возможности резервирования делает сервис востребованным в сфере онлайн-торговли, доставки, такси – для сохранения конфиденциальности персональных данных пользователей этих платформ, — сказал директор по продажам и обслуживанию «МТС Exolve» Костас Дубосас. — В данном кейсе сценарий реализован не только с целью повышения защищенности звонков, но и прозрачности бизнес-процессов. Мы реализовали данное решение индивидуально под потребности Max Group».