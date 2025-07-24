Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«МТС Exolve» обеспечил прозрачность коммуникаций для Max Group

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», ведущий разработчик коммуникационных решений для бизнеса, подключил услугу «Защита номера» для агентства Max Group, одного из игроков в сфере мерчандайзинга и торгового маркетинга. Об этом CNews сообщили представители «МТС Exolve».

В процессе своей деятельности Max Group осуществляет подбор персонала для оказания услуг по выкладке товара и других видов услуг в торговых сетях.

Чтобы повысить конфиденциальность коммуникаций с кандидатами на вакансию и избежать возможного спама, Max Group воспользовался сервисом по защите номера от «МТС Exolve».

Max Group подключил более 600 мобильных номеров от «МТС Exolve». Для общения с кандидатами используются виртуальные номера от «МТС Exolve» и благодаря этому, с помощью интеграции систем через «Телеком-API», сохраняется конфиденциальность. Таким образом внедрение сервиса позволило не только повысить уровень защиты, но и сохранить контактность и безопасность коммуникаций.

Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности
Цифровизация

«Прозрачность и безопасность коммуникаций с нашими клиентами и партнерами — основа нашей репутации и эффективности. Благодаря решению от МТС Exolve мы не только сопровождаем процесс трудоустройства кандидата по всей цепочке, но и благодаря полученной статистике корректируем наши подходы для повышения успешности и качества нашей работы», — сказал коммерческий директор Max Group Алексей Чесалин.

«Наше решение «Защита номера», в силу своей гибкости, вариативности сценариев обработки звонка, возможности резервирования делает сервис востребованным в сфере онлайн-торговли, доставки, такси – для сохранения конфиденциальности персональных данных пользователей этих платформ, — сказал директор по продажам и обслуживанию «МТС Exolve» Костас Дубосас. — В данном кейсе сценарий реализован не только с целью повышения защищенности звонков, но и прозрачности бизнес-процессов. Мы реализовали данное решение индивидуально под потребности Max Group».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

ИИ будет проверять резюме претендентов на российскую госслужбу

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

Крым и Херсонская область под мощной DDoS-атакой

Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности

«Яндекс» стал первым в России обладателем международного сертификата ISO за ответственное развитие ИИ

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще