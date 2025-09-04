«МТС Exolve» поможет наладить коммуникацию участникам модной индустрии

«МТС Exolve» внедрила сервис «Защита номера» в работу платформы Bee-online.ru — отраслевой экосистемы для производителей и заказчиков одежды: швейных фабрик, ателье, дизайнеров, поставщиков фурнитуры, тканей, модных брендов и селлеров на маркетплейсах.

Решение позволяет участникам модной индустрии обезопасить личные номера телефонов при взаимодействии на платформе, повысить уровень конфиденциальности, а также обеспечить безопасную коммуникацию между всеми сторонами бизнеса. Любые вызовы, проходящие через платформу Bee-online.ru, будут защищены с помощью функционала «МТС Exolve». Он позволяет реализовать переадресацию звонков на виртуальный номер, а система соединяет их через Telecom API.

Платформа Bee-online.ru объединяет профессионалов fashion-индустрии по всей России, создавая эффективную экосистему взаимодействия для швейных и текстильных фабрик, дизайнеров, поставщиков тканей и фурнитуры, а также заказчиков — брендов, ритейла, маркетплейсов. Внедрение телеком-решений «МТС Exolve» усиливает уровень доверия между участниками и делает коммуникацию безопасной.

«Сохранение конфиденциальности информации — важнейшее требование для бизнеса в современных условиях. Сервис «Защита номера» от «МТС Exolve» помогает компаниям из разных отраслей предотвращать утечки персональной информации и повышать доверие пользователей, — сказал директор по продажам и обслуживанию «МТС Exolve» Костас Дубосас. — Мы продолжаем развивать технологические решения для различных секторов, способствуя росту прозрачности и повышению доверия среди участников рынка».

«Эффективное и безопасное взаимодействие участников является основой работы нашего сервиса. Внедрение «Защиты номера» от «МТС Exolve» дает возможность повысить уровень конфиденциальности для пользователей и оградить их от спама и нежелательных контактов. Особенно важно это в профессиональной сфере, где качество коммуникации напрямую влияет на развитие деловых связей», — сказал технический директор платформы Bee-online.ru Тимур Османов.