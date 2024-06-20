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«МТС Exolve» поможет заказать обувь в «Рандеву»

«МТС Exolve», 100% дочерняя компания ПАО «МТС», ведущий разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, предоставил цифровые сервисы для одной из крупнейших в России сети магазинов обуви и аксессуаров – Rendez-Vous («Рандеву»). Об этом CNews сообщили представители МТС.

«МТС Exolve» реализовал для «Рандеву» сервис Callback API, который предоставляет возможность проигрывать информационное аудиосообщение перед соединением при исходящем звонке. В результате внедрения администратор получает аудиосообщение о том, что его соединяют с конкретным посетителем интернет-магазина, благодаря чему он получает всю информацию по статусу данного интернет-заказа. В то же время клиент получает аудиосообщение о том, что разговор может быть записан.

Кроме этого, компания «МТС Exolve» выделила федеральный номер 8-800, на который могут звонить покупатели интернет-магазина Rendez-Vous, что помогает повысить удобство и эффективность взаимодействия с клиентами.

«Высокий уровень клиентского сервиса для нас очень важен, – сказал директор департамента информационных технологий Rendez-Vous Алексей Сущенко. – Благодаря современным коммуникационным решениям от «МТС Exolve» мы продолжаем повышать качество обслуживания и уровень лояльности клиентов с помощью цифровых сервисов».

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«С возможностями нашей платформы столь крупной и разветвленной сети, как Rendez-Vous, будет легче и удобнее вести персонализированный диалог с клиентами, сохранять конфиденциальность в общении и эффективно распределять время работы сотрудников», – сказал коммерческий директор «МТС Exolve» Костас Дубосас.

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