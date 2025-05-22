МТС Exolve подключил профессионалов аутсорсинга к виртуальной АТС

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, подключил виртуальную АТС для одной из ведущих компаний в сфере клиентского сервиса и профессионального аутсорсинга бизнес-процессов — Energy Team. Новый сервис позволит сотрудникам взаимодействовать как с внешними клиентами, так и внутри компании. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

«Energy Team последовательно развивает программу цифровых инициатив, направленных на повышение эффективности и надежности бизнеса, — сказал Александр Ерофеечев генеральный директор Energy Team. — Внедрение коммуникационных сервисов от МТС Exolve позволит нам быстро и гибко масштабировать инфраструктуру телефонной связи, управлять потоком клиентского трафика, автоматизировать входящие и исходящие вызовы, сохранять записи разговоров, вести аналитику и статистику по звонкам, а также улучшать качество обслуживания клиентов. Гибкость во взаимодействии, легкость в эксплуатации и отказоустойчивость сервисов от МТС Exolve являются ключевыми параметрами масштабирования бизнеса и выполнения SLA перед своими заказчиками на гарантированно высоком уровне».

«Все больше компаний используют наши решения для реализации клиентских коммуникаций, так как они способствуют повышению эффективности бизнеса и одновременно снижают издержки на организацию инфраструктуры и техническое обслуживание, — сказал Костас Дубосас, директор по продажам и обслуживанию МТС Exolve. — Цифровые сервисы МТС Exolve позволяют настроить взаимодействие с клиентами из любой точки без потерь в качестве и контроле, помогая повысить качество обслуживания и удовлетворенность заказчиков».

Виртуальная АТС от МТС Exolve предоставляет более 40 инструментов для повышения продаж и автоматизации работы сотрудников. Помимо базовых функций, пользователям доступны инструменты для работы с клиентами, позволяющие реализовать любые запросы со стороны бизнеса и обеспечивающие эффективное управление омниканальными коммуникациями.