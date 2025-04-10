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МТС Exolve предоставил цифровые сервисы для MWS

МТС Exolve, разработчик коммуникационных решений для бизнеса, внедрил цифровые сервисы, в том числе виртуальную АТС, для компании МТС Web Services. Кроме того, для компании была организована услуга международного бесплатного вызова. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

Теперь клиенты MWS смогут дозваниваться по единым бесплатным номерам не только из России, но и из Казахстана. Сотрудники компании смогут осуществлять и принимать телефонные звонки как через стационарные телефоны, так и с использованием компьютеров и смартфонов. Кроме того, они смогут общаться между собой, используя удобные короткие номера.

Помимо базового функционала ВАТС, менеджеры MWS смогут воспользоваться сервисами речевой аналитики, интеграцией с CRM и FMC (Fixed Mobile Convergence) для удаленных сотрудников.

В ближайшей перспективе они смогут отправлять SMS-сообщения с альфа-именем и совершать исходящие звонки с названием компании, что улучшит дозваниваемость и узнаваемость бренда в целом при коммуникации с конечными пользователями.

«Благодаря внедрению цифровых сервисов MWS получила современные решения для гибкого управления коммуникациями, среди которых — интеллектуальная маршрутизация звонков, сохранение записи разговоров, аналитика и статистика по звонкам и другие инструменты для повышения эффективности бизнес-процессов, — отметил директор по продажам и обслуживанию МТС Exolve Костас Дубосас. — Подключение услуги международного бесплатного вызова позволит MWS еще больше повысить контактность с клиентами и укрепить сотрудничество с партнерами».

«Подключение виртуальной АТС от МТС Exolve – это еще один шаг в обеспечении высокого качества связи и обслуживания клиентов в условиях растущей конкуренции, — сказала руководитель центра управления проектами МТС Web Services Ольга Мамкина. — Благодаря возможностям виртуальной АТС мы получаем удобный инструмент для управления коммуникациями, который обеспечивает гибкость, масштабируемость и доступность голосовых услуг, что особенно важно для динамично развивающейся компании. Мы уверены, что данное решение поможет не только улучшить внутренние коммуникации, но и еще больше повысить уровень сервиса для клиентов».

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