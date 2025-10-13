УК «Юнит Сервис Казань» начала использовать функцию внешних платежей в мобильном приложении жителя

Чтобы упростить для жителей на прямых договорах оплату счетов, «Юнит Сервис Казань» стала использовать функцию внешних платежей. Теперь собственники и арендаторы видят и оплачивают счета ресурсоснабжающих организаций и другие коммунальные услуги в мобильном приложении жителя. Об этом CNews сообщили представители «Юнит Сервис Казань».

Мобильное приложение жителя — часть экосистемы для управляющих компаний «Диспетчер 24». В нее входят платформа для работы с заявками, электронный журнал, приложение для исполнителей и приложение для жителей.

Среди жителей «Юнит Сервис Казань» мобильным приложением пользуются 70%. Раньше в нем можно было оплачивать только услуги УК, а для платежей в РСО приходилось находить альтернативные способы.

«Людям не нравилось устанавливать сразу несколько приложений или ходить куда-то, чтобы оплачивать квитанции, — сказал Ринат Ямалтдинов, генеральный директор «Юнит Сервис Казань». — Сейчас, благодаря новой функции внешних платежей в приложении жителя от «Диспетчер 24», эта проблема решена».