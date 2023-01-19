«Диспетчер 24» перенёс экосистему сервисов для ЖКХ в Yandex Cloud

Разработчик цифровых решений в сфере ЖКХ «Диспетчер 24» перенес цифровые сервисы для управляющих компаний и конечных пользователей на облачную платформу Yandex Cloud. Об этом CNews сообщил представитель Yandex Cloud.

Миграция повысила отказоустойчивость информационных систем компании, позволила уйти от затрат на администрирование собственной ИТ-инфраструктуры.

Особенностью проекта стал быстрый и бесшовный перенос сервисов, обслуживающих более 300 тыс. жителей. Специалисты «Диспетчер 24» осуществили облачную миграцию в рекордно короткий срок и незаметно для пользователей. Две недели заняла подготовка к миграции и настройка ИТ-инфраструктуры, и еще две недели занял процесс переноса сервисов в облако Yandex Cloud.

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Для работы решения «Диспетчер 24» был выбран инфраструктурный сервис Yandex Compute Cloud. Сотрудничество с Yandex Cloud позволит «Диспетчер 24» быстрее развивать новые сервисы. На облачных мощностях уже реализованы функции видеодомофонии и звонков в контакт-центр из мобильного приложения (SIP-телефония).