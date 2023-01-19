Разделы

Облака
|

«Диспетчер 24» перенёс экосистему сервисов для ЖКХ в Yandex Cloud

Разработчик цифровых решений в сфере ЖКХ «Диспетчер 24» перенес цифровые сервисы для управляющих компаний и конечных пользователей на облачную платформу Yandex Cloud. Об этом CNews сообщил представитель Yandex Cloud.

Миграция повысила отказоустойчивость информационных систем компании, позволила уйти от затрат на администрирование собственной ИТ-инфраструктуры.

Особенностью проекта стал быстрый и бесшовный перенос сервисов, обслуживающих более 300 тыс. жителей. Специалисты «Диспетчер 24» осуществили облачную миграцию в рекордно короткий срок и незаметно для пользователей. Две недели заняла подготовка к миграции и настройка ИТ-инфраструктуры, и еще две недели занял процесс переноса сервисов в облако Yandex Cloud.

Ипотека для ИТ-специалистов: что важно знать
Поддержка ИТ-отрасли

Для работы решения «Диспетчер 24» был выбран инфраструктурный сервис Yandex Compute Cloud. Сотрудничество с Yandex Cloud позволит «Диспетчер 24» быстрее развивать новые сервисы. На облачных мощностях уже реализованы функции видеодомофонии и звонков в контакт-центр из мобильного приложения (SIP-телефония).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft запретила добывать биткоины без письменного разрешения на всех своих онлайн-сервисах

«Яндекс» получил европейский сертификат на обработку персональных данных

За 5 минут: «А101» и Совкомбанк впервые заключили трехстороннюю сделку с недвижимостью в облачном сервисе

Популярный во всем мире файлообменник внезапно закрывается. Все пользовательские файлы будут утрачены

Во французских школах запрещают Microsoft Office

Проект сверхбыстрого облачного браузера для «древних» ПК закрывается. Причины

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки: хиты продаж

Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще