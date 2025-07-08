Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

УК «Комарово» внедрила программу управления ЖК через мобильное приложение

УК «Комарово» совместно с «Диспетчер 24», в рамках цифровой трансформации, успешно внедрили программу управления ЖК через мобильное приложение.

С помощью «Диспетчер 24» управляющая компания «Комарово» упростила работу с заявками, а также выстроила быструю, прозрачную коммуникацию с жителями, дала им возможность легко заказывать дополнительные услуги через мобильное приложение.

«Мы искали комплексное решение, чтобы фиксировать каждую заявку, правильно ее назначать и видеть полную историю без потерь и сбоев», — сказал Тагир Габитов, директор УК.

Платформа оправдала ожидания. На данный момент заявки принимаются круглосуточно, автоматически распределяются между специалистами, а жители видят их статус через мобильное приложение. Как отмечает экономист УК Ольга Плотникова, система не только упростила работу, но и сделала взаимодействие с жителями быстрее и комфортнее.

«Все удобно и прозрачно, заявки не теряются. А мобильное приложение сильно облегчило общение: большинство собственников предпочитают писать, а не звонить. Людям стало проще обращаться в УК», — отметила Плотникова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Свидерский, Itglobal.com: Мы знаем, как адаптировать IaaS под современные задачи бизнеса

Хакеры украли $140 млн со счетов Центробанка огромной страны. Доступ к админке обошелся в $5000

Сергей Голицын, «Т1 ИИ»: ИИ уже сейчас меняет характер работы многих профессий

Уволенным сотрудникам Microsoft начальство посоветовало излить душу ChatGPT и найти работу с помощью нейросетей

Postgres Pro Enterprise — надежная СУБД для работы с «1С»

ИТ-компании в 2025 году уволили 94 тысячи работников, чтобы дать работу ИИ

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби
Показать еще