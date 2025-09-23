ГК «Мангазея» и разработчик KTS запустили суперапп у 3 тысяч жителей для комфортной жизни в ЖК

ГК «Мангазея» и разработчик KTS запустили суперапп для жителей. Целью проекта стала разработка удобного сервиса, максимально адаптированного под ежедневные запросы жителей проектов девелопера, и увеличение ценности главного продукта — квартиры в ЖК. Суперапп уже доступен для трех тысяч жителей, которые ежемесячно оплачивают ЖКХ через приложение на шесть млн руб. Об этом CNews сообщили представители KTS.

Автоматический проход на территорию ЖК реализован по Bluetooth Low Energy: калитка автоматически открывается при приближении пользователя. Чтобы при встрече курьера жителям не приходилось спускаться на улицу, разработчик предусмотрел заказ пропусков и проход по QR-коду. Открытие двери также возможно через звонок с домофона, который дублируется на телефон: из приложения можно на него ответить и открыть дверь подъезда.

Вызвать ремонтников или уборщиков можно так же через приложение: выбрать помещение и указать проблему, чтобы вызвать мастера.

После успешной эксплуатации приложения на своих объектах в рамках экосистемы жителя компания начала продавать мобильное приложение как часть собственной платформы «умного ЖК».

«Мы хотим выстраивать с клиентами долгосрочные отношения и предоставлять им уникальный опыт. Это означает, что у нас не должно быть ограничений от вендора по развитию приложения. Именно поэтому мы решили создать свое приложение, а не использовать комбинацию готовых продуктов. В итоге мы получили позитивный отклик, много предложений и замечаний, поэтому продолжаем развивать приложение вместе с KTS. Фидбек от жителей был настолько положительный, что мы в "МТех" решили выходить на внешний рынок и предлагать наше решение другим компаниям», — Андрей Журко, генеральный директор компании «М Тех».