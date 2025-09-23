«Мангазея Технолоджи» представлена на рынке с 2020 года. Компания ориентирована на цифровое развитие промышленных и девелоперских предприятий. Выполняет функции бизнес-консультанта и интегратора при реализации ИТ-проектов на основе российского ПО. Занимается цифровой трансформацией бизнесов, формируя и внедряя ИТ-стратегии, инвестирует в технологические стартапы, предлагает управление ИТ-проектами «под ключ». Компания имеет прикладную экспертизу в цифровизации следующих отраслей: горная добыча, девелопмент, нефтегазовая отрасль, агропромышленный комплекс.