«Мангазея Технолоджи» представлена на рынке с 2020 года. Компания ориентирована на цифровое развитие промышленных и девелоперских предприятий. Выполняет функции бизнес-консультанта и интегратора при реализации ИТ-проектов на основе российского ПО. Занимается цифровой трансформацией бизнесов, формируя и внедряя ИТ-стратегии, инвестирует в технологические стартапы, предлагает управление ИТ-проектами «под ключ». Компания имеет прикладную экспертизу в цифровизации следующих отраслей: горная добыча, девелопмент, нефтегазовая отрасль, агропромышленный комплекс.
|23.09.2025
|ГК «Мангазея» и разработчик KTS запустили суперапп у 3 тысяч жителей для комфортной жизни в ЖК 1
|26.05.2021
|«Мтех» инвестировала в проект Mind&Machine 1
|23.04.2021
|ГК «Мангазея» запустила технологическую компанию «Мтех» 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3201 1
|Кашуба Роман 1 1
|Стеценко Вадим 13 1
|Береза Антон 1 1
