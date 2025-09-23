Разделы

Мангазея ГК Мтех Мангазея Технолоджи


«Мангазея Технолоджи» представлена на рынке с 2020 года. Компания ориентирована на цифровое развитие промышленных и девелоперских предприятий. Выполняет функции бизнес-консультанта и интегратора при реализации ИТ-проектов на основе российского ПО. Занимается цифровой трансформацией бизнесов, формируя и внедряя ИТ-стратегии, инвестирует в технологические стартапы, предлагает управление ИТ-проектами «под ключ». Компания имеет  прикладную экспертизу в цифровизации следующих отраслей: горная добыча, девелопмент, нефтегазовая отрасль, агропромышленный комплекс.

УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 ГК «Мангазея» и разработчик KTS запустили суперапп у 3 тысяч жителей для комфортной жизни в ЖК 1
26.05.2021 «Мтех» инвестировала в проект Mind&Machine 1
23.04.2021 ГК «Мангазея» запустила технологическую компанию «Мтех» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Мангазея ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Мангазея ГК - Мангазея Девелопмент - Mangazeya Development - Мангазея Золото - Мангазея Майнинг 6 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3201 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70913 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7556 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1413 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10904 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1035 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4200 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12153 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 944 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33096 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3436 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2626 1
Кашуба Роман 1 1
Стеценко Вадим 13 1
Береза Антон 1 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5384 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17102 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2233 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8115 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3121 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50376 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5301 1
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
