Mail.ru выпустила суперприложение на основе почтового сервиса

Суперприложение от Mail.ru Group

Mail.ru Group запустила суперприложение, объединив почтовый и облачный сервисы, голосовой помощник «Маруся», аудио- и видеозвонки, планировщик задач и «Календарь». Об этом CNews сообщили представители компании.

Новые возможности доступны в тестовом режиме в обновленной версии приложения «Почты» Mail.ru. Для того, чтобы «Почта» стала суперприложением, в строке поиска пользователю нужно ввести слово supermail.

Суперприложение или суперапп (англ. superapp) представляет собой приложение с расширенным набором функций, которое позволяет удерживать пользователя в рамках одной экосистемы.

Человеку достаточно переключаться внутри вкладок одного приложения, выбирая нужные ему функции. Суперапп призван предугадывать желания пользователя и оптимизироваться под его нужды. Другие функции, к которым он не обращается часто, могут быть скрыты.

Как сообщила CNews пресс-служба компании, голосовой ассистент «Маруся», встроенный в суперприложение, создает заметки, сообщает о новых письмах и читает их вслух. Ее можно попросить найти конкретное письмо, когда руки заняты, поискать что-то в интернете или прочитать новости. По мере обучения «Маруся» будет брать на себя больше разных функций: планировать встречи, напоминать о делах, рассчитывать время для поездки на «Ситимобиле» и советовать, что заказать в Delivery Club.

Расширенные функции приложения

Как сообщает пресс-служба компании, сервис не просто хранит данные, он умеет распознавать документы при помощи компьютерного зрения, самостоятельно распределять их по папкам и быстро находить в «Почте» и «Облаке» нужный документ, например, сканы паспортов или квитанции об оплатах.

Функциональность суперприложения Mail.ru

Пользователь может включать и выключать разные сервисы по мере необходимости, настраивая приложение под себя или совсем отключить их. Персонализировать можно и порядок сервисов в навигации, чтобы каждый мог быстрее переключаться между функциями, которые нужнее всего именно ему. К суперприложению можно подключить сразу несколько почтовых аккаунтов, например, рабочий и личный — и быстро переключаться между ними.

Вице-президент по экосистемным продуктам Mail.ru Group Анна Артамонова рассказывает, что обычно пользователям приходится постоянно переключаться между сервисами в течение дня: в одном они общаются, в другом ищут информацию, в третьем записывают то, что важно запомнить. При этом документы, фото и письма хранятся отдельно, а когда они понадобятся, искать и переносить их приходится вручную. «С новой «Почтой» Mail.ru все эти вопросы будут решаться в одном приложении. Мы можем поставить онлайн-встречу в календаре и провести ее прямо в почте, параллельно фиксируя задачи для команды в to-do листе и обмениваясь файлами из облака. Если мы собираемся пойти куда-то, «Маруся» напомнит о планах и подскажет время в пути. — поясняет Артамонова.

Суперприложениями обычно называют набор инструментов в одном сервисе, не обязательно связанных между собой. Но, по словам Артамоновой, «Почта» Mail.ru идет другим путем. «Мы развиваем не просто платформу с множеством продуктов, а персональный сервис, который заточен под конкретную цель — дать возможность пользователю эффективнее распоряжаться своим временем и быстрее справляться с делами при помощи технологий», — говорит вице-президент.

Что предшествовало созданию супераппа

В октябре 2019 г. Mail.Ru Group заявляла о желании инвестировать в развитие супераппов на базе «Вконтакте» в ближайшие три года.

В апреле 2020 г. Mail.ru Group объявила о создании почтового сервиса для крупных корпоративных клиентов. Новая корпоративная почта on-premise была интегрирована с другими бизнес-решениями Mail.ru: браузер, облако Teambox, корпоративный мессенджер Myteam и личный кабинет, что позволило сформировать коммуникационную платформу с единым интерфейсом.

Другие суперприложения на рынке

Первым в России запустил суперприложение банк «Тинькофф» в декабре 2019 г. Его приложение, объединившее функции онлайн-банка и потребительских сервисов, построено на базе экосистемы «Тинькоффа». Ключевой элемент супераппа «Тинькоффа» — собственный маркетплейс. Фактически это магазин миниприложений внутри суперприложения. Через них внешние партнеры могут подключаться к маркетплейсу (через Open API) по принципу App-in-App и встраивать свои товары и услуги для клиентов банка прямо в интерфейс приложения.

В августе 2020 г. CNews рассказывал о запуске «Яндексом» суперприложения «Яндекс Go», которое объединило сервисы «Такси», «Еда», «Лавка», «Драйв», «Доставка» и «Расписание».