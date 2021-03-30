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«Почта» Mail.ru Group станет суперприложением для всех новых пользователей

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С 29 марта 2021 г. суперприложение Mail.ru, которое объединяет «Почту», «Облако», «Видеозвонки», «Календарь», «Задачи» и голосового помощника «Маруся», будет доступно для новых пользователей по умолчанию. Ранее обновление можно было включить по кодовому слову или в настройках. Кроме того, теперь приложение можно персонализировать, выбрав тему оформления.

Суперприложение Mail.ru – это универсальный инструмент, который помогает пользователям быть продуктивными и ничего не забывать. С ним не нужно переключаться между разными сервисами в течение дня: все необходимое доступно в одном приложении.

«В ходе пилотного запуска мы убедились в ценности новых сервисов для наших пользователей. Больше всего хвалят обновленный «Календарь». Люди уже какое-то время пользовались им в вебе, и им не хватало удобного доступа к календарю в приложении. В целом, частота использования непочтовых сервисов выросла в 10 раз среди пользователей суперприложения. Теперь суперприложение активируется во всех новых установках по умолчанию», – сказал Дмитрий Злоказов, директор по продукту «Почты».

Обновление позволяет работать с «Почтой», переключаясь между несколькими почтовыми ящиками в случае необходимости, хранить информацию в «Облаке», звонить по аудио- и видеосвязи в «Звонках», составлять списки дел в «Задачах» и планировать дни в «Календаре».

Пользоваться возможностями суперприложения поможет голосовой помощник «Маруся». Она умеет напоминать о встречах, сообщать о новых письмах, находить и читать их, пока руки заняты, искать информацию в «Почте» и интернете, создавать заметки, читать новости, переводить слова и многое другое. В начале дня можно спросить «Марусю» о прогнозе погоды и поинтересоваться актуальным курсом валют. Интеграция голосового помощника, сервисов и приложения – это еще один шаг к созданию экосистемы Vk.

Суперприложение Mail.ru можно адаптировать под себя: настроить порядок вкладок, чтобы самые актуальные сервисы были под рукой, выбрать тему оформления или вовсе отключить дополнительные сервисы, оставив только почту.

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